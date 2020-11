Derechos de Daredevil regresan a Marvel y los fans piden una cuarta temporada de la serie

El 29 de noviembre es una fecha muy importante para los fans de los superhéroes. Oficialmente expira la moratoria de dos años para los derechos de Daredevil - 93%, lo que significa que el personaje está listo para comenzar sus planes de una adaptación live-action en el Universo Cinematográfico de Marvel. Los seguidores de la aclamada serie de Neftlix están celebrando en redes sociales, pero también piden al estudio que rescate el show y realice una cuarta temporada. Hoy todo el día es #SaveDaredevil.

Dos años atrás, el fin de una era para el entretenimiento vía streaming dio inicio con la brutal serie de cancelaciones de las producciones de Marvel TV. Iron Fist - 50% y Luke Cage - 78% fueron las primeras en caer, y después le siguieron Daredevil, The Punisher - 60% y Jessica Jones - 69%. Particularmente los fanáticos del personaje interpretado por Charlie Cox han sido defensores activos del show desde su cancelación, demostrando que la base de seguidores continúa devota al contenido del programa a pesar del paso del tiempo.

Finalmente se cumplió el plazo para que los derechos de Daredevil volvieran a Marvel, lo que abre un sinfín de posibilidades para el personaje. A través de la campaña #SaveDaredevil, los fans están pidiendo al estudio que mantenga a Charlie Cox en el papel del superhéroe y que realice una cuarta temporada del show que muchos consideran una de las mejores adaptaciones a la pantalla chica de la historia de un superhéroe:

Marvel recuperó oficialmente los derechos de Daredevil hoy. ¡Por favor #SaveDaredevil y danos una temporada 4 y más de este increíble show!

Marvel officially got the rights to Daredevil back today. Please #SaveDaredevil and give us a season 4 and beyond of this incredible show! pic.twitter.com/J1eeetduiq — The Death of |Blake| The Villain - 12/17/20 (@Enemies_Allies) November 29, 2020

Hoy es el día, todos. Los derechos de Daredevil se remontan oficialmente a Marvel. Esperemos que traigan de vuelta a Daredevil para la temporada 4. #SaveDaredevil

today is the day, everyone. the Daredevil rights officially go back to Marvel. let’s hope they’ll bring back Daredevil for season 4. #SaveDaredevil pic.twitter.com/KRSwf91pAy — Geek Man #SaveDaredevil (@Geek_Mann_) November 29, 2020

Hola Marvel, ahora que los derechos están de vuelta, ¿podemos traer de regreso a todo el elenco y equipo de Daredevil a la pantalla? Es demasiado sorprendente para archivarlo. Por favor. #SaveDaredevil

Hello @Marvel, now that the rights are back with, can we bring back the entire cast and crew of @Daredevil to screen?



It's just too amazing to shelve away. Please #SaveDaredevil 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/m7KPAUoFUo — I.O (@dedotz55) November 29, 2020

Marvel decidió hacer uno de los mejores programas de televisión de todos los tiempos, con temas de fe, asesinato y moralidad. Lleno de actuaciones dignas de un Emmy, hermosa cinematografía y simplemente increíbles acrobacias. Se merece otra oportunidad. #SaveDaredevil

Marvel decided to make one of the best TV shows ever, with themes of faith, murder, and morality. Filled with Emmy worthy performances, beautiful cinematography, and just kick ass stuntwork. It deserves another shot. #SaveDaredevil @Kevfeige pic.twitter.com/kyDZMOTnVE — Lunter (@HunterRL_) November 29, 2020

Después de 771 días de un coma inducido a Daredevil por Netflix, vuelve al cuidado de Disney y Marvel. ¡Despierta Matt! Mismo equipo, mismo reparto. #SalvarDaredevil

After 771 days of a Netflix induced coma of Daredevil, he’s back in the care of Disney & Marvel. Wake up Matt! Same crew, same cast.#SaveDaredevil pic.twitter.com/62zBGRNxpo — Vitaminless #SaveDaredevil (@Vitaminlesss) November 29, 2020

No aceptaré a nadie más que a Charlie Cox para el MCU Daredevil. ¡Debe regresar!

I will accept no one other than Charlie Cox for the MCU Daredevil. He must return! @Kevfeige @MarvelStudios #SaveDaredevil pic.twitter.com/dFme7gUOWW — Frankie (@FrankieFraser_) November 29, 2020

¡AMIGOS! Hoy es el día... ¡Por fin han regredado los derechos de #DAREDEVIL a #MarvelStudios y los fans de todo el mundo están usando el hashtag #SaveDaredevil para que #Disney le de una nueva temporada en #DisneyPlus⭐️⚡️ pic.twitter.com/V6lJDSJy7f — ANDRÉS NAVY (@AndresN4VY) November 29, 2020

Sin duda en estos momentos cualquier cosa podría suceder. Desde hace tiempo hemos escuchado los rumores sobre el interés que Kevin Feige, el actual presidente de Marvel Studios, tiene en introducir a Daredevil de Charlie Cox y a The Punisher de Jon Bernthal al MCU. El productor parece estar al tanto del potencial de los personajes, así que la movida más inteligente sería volverlos héroes recurrentes de la famosa franquicia que está por comenzar su Fase 4.

Recientemente se ha reportado que Marvel Studios dará mayor prioridad a sus producciones para Disney Plus, por lo que tiene sentido pensar que una cuarta temporada de Daredevil llegue a la plataforma de streaming del ratón. Sin duda ésta sería una forma muy inteligente de hacer que el superhéroe se vuelva un miembro activo del universo cinematográfico, quien eventualmente podría debutar en alguna película de la franquicia.

Tal como mencionamos previamente, las posibilidades son infinitas, y en estos momentos, un rumor apunta a que Daredevil aparecería en Spider-Man 3 al lado del Peter Parker de Tom Holland y el supervillano Kingpin interpretado por Vincent D'Onofrio. Con los derechos del personaje apenas de vuelta a Marvel, es muy pronto para que la compañía revele sus planes, pero mientras podemos soñar con el futuro de uno de los superhéroes más queridos en la gigantesca franquicia de Disney.

