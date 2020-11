The Crown: gobierno de Reino Unido pide a Netflix aclarar que la serie es solo ficción

La cuarta temporada de The Crown - 100% es un éxito en la plataforma de Netflix pero no aterrizó en el catálogo sin provocar algo de controversia a su paso. Los más recientes capítulos se concentran en la complicada relación de la princesa Diana y el príncipe Carlos, quienes protagonizaron uno de los matrimonios más comentados en la década de los ochenta y principios de los noventa. A través de The Daily Mail, el Secretario de Cultura Oliver Dowden recomienda al gigante rojo del streaming hacer hincapié en que la serie solo es ficción, puesto que podría confundir a los espectadores respecto a los acontecimientos reales.

La alianza entre Diana Spencer y Carlos de Gales es una que generó amplia conversación no solo entre los ciudadanos británicos, también en el resto del mundo. Ambos se casaron el 29 de junio de 1981 en una fastuosa boda cuyas imágenes fueron capturadas para siempre y exhibidas en los libros de historia. Diana nació en una familia aristocrática y tras su lazo con el heredero Windsor se transformó en una princesa querida, admirada por el pueblo y seguida en toda las tendencias: imitada, añorada y cazada por los medios hasta límites inimaginables, pasó a ser uno de los íconos más famosos de la cultura popular, incluso más reconocida que su esposo.

La cuarta temporada de The Crown se encarga de exponer la relación entre Diana y Carlos, sin embargo, es hasta cierto punto bastante parcial, colocando a la princesa como la víctima de las infidelidades de su esposo con Camilla Parker Bowles. Dowden pide a Netflix que aclare a sus espectadores que la serie nos es fiel a los hechos verdaderos, aquí sus palabras:

Es una obra de ficción bellamente producida, por lo que, al igual que con otras producciones de televisión, Netflix debería tener muy claro al principio que es solo eso. Sin esto, me temo que una generación de espectadores que no vivió estos eventos puede confundir la ficción con la realidad.

Una fuente anónima de The Daily Mail sostuvo que la serie está bien hecha pero que saca ventaja de sucesos que jamás pasaron: momentos polémicos entre la aventura de Diana con Camila y el aparente abuso de Charles hacia la princesa. Por supuesto que los miembros de la Familia Real Británica están quedando como los villanos de la historia, hecho que no está agradando a los gobernantes del Reino Unido.

Es bastante siniestro la forma en que [el escritor Peter] Morgan claramente está usando entretenimiento ligero para impulsar una agenda republicana muy abierta y la gente simplemente no lo ve. Han sido atraídos durante las primeras series hasta que no pueden ver cómo están siendo manipulados. Es una propaganda muy sofisticada.

En el documental de 2017 Diana: In Her Own Words - 82%, la princesa concede una serie de entrevistas privadas en las que menciona los momentos difíciles que pasó antes y durante su matrimonio con el príncipe Carlos. Revela que sintió muy poco apoyo por parte de la corona durante su transición a la Familia Real y que incluso se enamoró de su guardaespaldas; también admite que confrontó a Camilla durante una reunión, pidiéndolo que dejará en paz a su marido (esto no ocurrió y de hecho ambos se casaron en 2005). El material sigue causando polémica pues representa un fuerte testimonio de Spencer en sus días como princesa de Gales.

The Crown tendrá dos temporadas más y con ellas finalizará la serie. En el próximo bloque veremos a Lady Diana en una etapa mucho más madura, ejerciendo sus responsabilidades como princesa pero alejada de Carlos, puesto que durante sus últimos años como matrimonio casi no pasaban tiempo juntos. Elizabeth Debicki será la actriz encargada de inmortalizar a Spencer el futuro, y simplemente no podemos esperar para ver los nuevos acercamientos a su increíble leyenda.

