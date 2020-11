Arnold Schwarzenegger dona 500 pavos en el Día de Acción de Gracias a personas de escasos recursos

El Terminator puede ser feroz pero también tiene un gran corazón. Arnold Schwarzenegger (Conan, el Bárbaro - 70%, Terminator - 100%, El Regalo Prometido - 17%) realizó una enorme donación de pavos para alimentar a 500 familias necesitadas durante este Día de Acción de Gracias. Si bien este gesto toma mayor relevancia en medio de la pandemia de Covid-19, en realidad es el veinteavo año consecutivo en que la estrella de Hollywood retribuye a la comunidad en esta fecha tan especial para los estadounidenses.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

El Día de Acción de Gracias es una fiesta nacional celebrada el cuarto jueves de cada noviembre en Estados Unidos, Canadá, Israel, en algunas Islas del Caribe y comunidades de Centroamérica. La fecha conmemora el festival de la cosecha y la supuesta unión entre los colonos protestantes y los pueblos originarios de América del Norte. En esta fecha es común que la estrellas de Hollywood comparten mensajes de unión en sus redes sociales, pero en un año donde el Covid-19 azotó con dureza el mundo, no para todos fue una noche especial.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Schwarzenegger compartió la dicha del Día de Acción Gracias de la mejor manera que puede hacerse: retribuyendo a la comunidad. El actor reveló que este año no pudo asistir él mismo a realizar su tradicional donación, pero se encargó de que el Covid-19 no impidiera que 500 familias recibieran esos deliciosos pavos listos para cocinarse:

Happy Thanksgiving! Be thankful, be safe, and if you’re able, give back. Every year, I donate 500 turkeys in East LA to the Hollenbeck Center. This year I couldn’t be there in person to celebrate together, but I sent the turkeys. What do you do to give back during the holidays? pic.twitter.com/U9ARbQZPhH