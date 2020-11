Disney anuncia que despedirá a 32 mil empleados a principios de 2021

Muchas personas se han quedado sin trabajo debido a la pandemia de coronavirus que comenzó este 2020... y seguirá ocurriendo, incluso en las grandes compañías de capital sólido. De acuerdo con un nuevo comunicado de The Walt Disney Company (vía The Wrap), miles de empleados perderán sus empleos durante la primera mitad del año que viene, una noticia lamentable en medio de un panorama que todavía no luce prometedor. Hasta la empresa del ratón se ha visto en la necesidad de recurrir a medidas extremas para mantenerse a flote en la industria del entretenimiento, sobre todo deshaciéndose de su pesonal.

Desde que comenzó la crisis global en marzo, Disney vio afectados sus flujos de ingreso. La orden de confinamiento lo obligó a cerrar parques de diversiones, eventos interactivos y cancelar las funciones de sus películas en casi todos los cines. A mediados de abril inició con los recortes y para finales de septiembre anunció más despidos, en aquella ocasión de 28 mil personas. Ahora el número se actualiza y el horizonte luce gris para incontables personas cuyo día a día se refleja en las ganancias que obtienen gracias al tiempo que dedican en Disney. En su reporte anual sobre el año fiscal terminado el pasado 3 de octubre, The Walt Disney Company escribe:

Debido al clima actual, incluidos los impactos de COVID-19, y el entorno cambiante en el que estamos operando, la Compañía ha generado eficiencias en su dotación de personal, incluida la limitación de la contratación a roles comerciales críticos, licencias y reducciones en vigencia. Como parte de estas acciones, el empleo de aproximadamente 32,000 empleados principalmente en Parques, Experiencias y Productos terminará en la primera mitad del año fiscal 2021. Además, al 3 de octubre de 2020, aproximadamente 37,000 empleados que no están programados para el despido estuvieron en licencia como resultado del impacto de COVID-19 en nuestros negocios.

Disney cuenta con numerosos parques de diversiones y otros negocios dedicados a las visitas públicas, sin embargo, la escasa afluencia de los últimos meses ha forzado los números rojos y la empresa tiene que hacer lo que es mejor para sí misma. 2021 todavía no luce como un año prometedor para el ratón y sus empleados, todavía debe superar numerosas pruebas hasta recuperar la línea que antes conoció respecto a sus parques temáticos, aunque probablemente nunca vuelva a ser la misma.

Por otro la lado, Disney continá con un futuro brillante en los medios audiovisuales. Aunque por el momento no puede sacar mucho provecho de la pantalla grande, la empresa está enfocando toda su atención en Disney Plus, la plataforma de streaming que el año pasado se habilitó en Estados Unidos y hace tan solo algunos días en Latinoamérica. Este servicio representa las mayores apuestas de la compañía, sobre todo con The Mandalorian - 90%, la joya de Lucasfilm que por ahora mantiene a flote Star Wars; justo mañana llegará un capítulo muy especial para los seguidores más fieles de esta producción, un personaje famoso de las animación hará su aparición.

Y con Marvel Studios tampoco se quedan atrás. El próximo 16 de enero se estrena WandaVision, la esperada miniserie protagonizada por la Bruja Escarlata y Vision que aparentemente llegará para dar un giro al MCU; en el futuro también nos esperan títulos como Loki y The Falcon and the Winter Soldier. La nueva etapa de los superhéroes Marvel está a punto de comenzar y Kevin Feige tiene muchas ideas, tanto para la pantalla chica como la grande. Esperamos que 2021 se desarrolle con normalidad para la Fase 4, pues este 2020 no tuvimos ni un solo estreno de películas junto a los personajes que conocemos y otros que estuvieron a punto de ser presentados.

Black Widow es la primera cinta de la fase 4 y llegará a los cines el 7 de mayo de 2021.

