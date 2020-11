Fans de John Carpenter están extasiados al saber que el legendario cineasta es un gamer

Ha quedado muy atrás la época en la que los videojuegos eran los chivos expiatorios para todos los males que aquejaban a la juventud, y mientras en el pasado era una forma de entretenimiento menospreciada por intelectuales y boomers, ahora se han convertido en una forma de entretenimiento bastante difundida, que llega a los rincones de casi todo el mundo, y que le encanta a grandes personalidades, como el legendario cineasta John Carpenter.

El director de 72 años es muy conocido entre los fanáticos del terror por sus películas como Halloween - 94%, 1997: Escape de Nueva York - 84%, Sobreviven - 83%, Masacre en el Barrio Chino - 83% o La Cosa de Otro Mundo - 80%. La faceta que no conocían los fans es la de gamer, y fue revelada gracias a un tuit que publicó elogiando el nuevo videojuego de la saga Assassin’s Creed, Assassin's Creed: Valhalla.

El vigésimo segundo videojuego de la franquicia es sucesor de Assassin's Creed Odyssey (2018) y está ambientado en el siglo IX; el jugador usa a un guerrero vikingo que dirige a su pueblo contra un rey sajón y sus vasallos. Tras su lanzamiento el 10 de noviembre en PC y las consolas PlayStation 4, Xbox One y Google Stadia, entre otras, ha obtenido una mayoría de reseñas positivas y en Metacritic cuenta con un 80% de calificación. Este fue el tuit de John Carpenter:

ASSASSIN'S CREED VALHALLA es un regreso a la excelencia en la franquicia. Mundo abierto masivo, bellamente diseñado, con una gran jugabilidad. Increíble juego.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA is a return to excellence in the franchise. Massive open world, beautifully designed, with great gameplay. Incredible game. — John Carpenter (@TheHorrorMaster) November 25, 2020

Los primeros en sentirse abrumados por las palabras de Carpenter fueron los creativos de Assassin’s Creed, o al menos eso dio a entender la cuenta oficial de Twitter del videojuego que respondió al cineasta y lo llamó una inspiración para todos los que estuvieron detrás del desarrollo de la entrega:

¡Gracias, mentor! ¡Has sido una inspiración para todos nosotros, por lo que tu elogio realmente significa mucho para nosotros!

Thank you, Mentore! You have been an inspiration to us all, so your praise truly means the world to us! https://t.co/f7cAQRGjNH — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 25, 2020

Después varios fanáticos no ocultaron su entusiasmo y le respondieron; algunos dijeron que estaban sorprendidos y en otros solo despertó una mayor admiración de la que ya sentían por el director. John Carpenter ahora no solo es un ídolo para los cinéfilos, también para los gamers aficionados al cine de terror.

No tenía idea de que eras un gamer. Esto te hace más genial en mi opinión.

I had no idea that you’re a gamer. This makes you cooler in my book. — Mike Nunoz (@mikeydnunoz) November 25, 2020

¿¡John ‘Maestro del Horror’ Carpenter juega videojuegos!? ¿Qué tal uno de Escape from New York / LA o mejor aún, el juego de They Live?

John Master of Horror Carpenter plays games!?



How about an Escape from New York/LA or better yet They Live game!? — Mathias (@xXIMathiasIXx) November 25, 2020

Nunca pensé que escucharía una reseña de videojuego del mejor director de cine de todos los tiempos.

Never thought I’d hear a video game review from the best movie director of all time, — CrispyBaconDoesStuff (@BaconDoes) November 25, 2020

Cada día se aprende algo nuevo. No creí que fueras alguien que disfruta de los videojuegos.

You learn something new everyday i wouldn't have pegged you as someone who enjoys video games — 🎃AsylumCore🎃 (@Asylum_Core2) November 25, 2020

John Carpenter dejó de ser un cineasta muy prolífico a partir del año 2000, desde entonces los únicos proyectos que ha dirigido son las películas Fantasmas de Marte (2001) y The Ward (2010), y los cortometrajes El fin del mundo en 35 mm (2005) y Pro-vida (2006). Durante esta pandemia de Covid.19 seguramente ha encontrado un gran consuelo en los videojuegos así como muchas personas alrededor del mundo.

La saga de Assassin’s Creed, por su parte, llegó al cine en 2016 con resultados bastante decepcionantes, pero hace poco se dio a conocer que Netflix producirá una serie live-action que promete hacer justicia a los videojuegos que han cautivado a gamers de todo el mundo desde 2007.