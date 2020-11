Timothée Chalamet compartió imágenes de los regalos más peculiares que le han dado sus fans

No cabe duda de que, actualmente, Timothée Chalamet (Mujercitas - 94%, Un Día Lluvioso en Nueva York - 80%, The King - 70%) es uno de los jóvenes actores más queridos e idolatrados de Hollywood. Desde su protagónico en la cinta Llámame Por Tu Nombre - 97% de 2017, el intérprete logró conseguir una gran base de fans, que hasta ahora lo consienten con regalos y detalles. No solo su trabajo actoral o su físico lo han hecho ser una de las estrellas más queridas, sino también el trato y la atención que tiene con las personas que lo siguen y lo apoyan.

Como muestra de lo anterior, recientemente, el joven Chalamet decidió compartir en su cuenta de Instagram algunas imágenes de regalos que ha recibido de parte de sus fans. Esto como una muestra de agradecimiento a todo el cariño que le demuestran día con día (vía Independent).

Entre los obsequios se encontraban calcetines, una taza personalizada, almohadas, cartas y un fotolibro inspirado en el papel del actor en Llámame por tu Nombre, filme del cineasta italiano Luca Guadagnino (Salvatore: Shoemaker of Dreams - 82%, Suspiria: El Maligno - 55%, A Bigger Splash - 90%), quien ya trabaja en una segunda parte.

Chalamet, quien ha trabajado con directores destacados como Christopher Nolan (Tenet - 83%, Interestelar - 71%), Woody Allen (La Rueda de la Maravilla - 35%, Café Society - 70%) y, recientemente, protagonizó el filme Dune de Denis Villeneuve (Blade Runner 2049 - 88%, La Llegada - 94%) decidió publicar en una serie de historias de Instagram imágenes de varios obsequios que le han llegado de parte de sus fans.

En una primera foto se muestran varias cajas de cartón y paquetes. Asimismo, se puede ver una carta enviada desde Japón dirigida al actor en la que se solicita amablemente su autógrafo y hasta dice “si no es mucha molestia". También se muestran dos almohadas con lentejuelas adornadas con la cara de Chalamet, así como una camiseta con un dibujo del intérprete usando una camisa a rayas y un traje.

En objetos más personales y con más detalles, aparece un libro de fotos compilado por un fan con imágenes de su viaje a Crema, la ciudad del norte de Italia que fue escenario de Llámame por tu Nombre. En una nota adhesiva adjunta, dirigida al actor de 24 años, se puede leer lo siguiente:

¡Quiero compartir mis hermosos días de verano que hiciste posible! No creo que sea suficiente para ti, rey de la fotografía, ¡pero espero que lo disfrutes!

El actor también presumió una taza azul hecha a mano con algunos de los títulos de sus películas, como: The King, Little Women, The French Dispatch y Dune. De esta manera, una vez más, Chalamet ha sorprendido mostrando el cariño que le tienen sus fans, así como su agradecimiento por cada detalle y regalo que recibe.

En ocasiones anteriores, el intérprete ha sido captado utilizando muchos de los obsequios que le envían sus fans, tanto durante eventos de prensa como en su uso general. Cómo demostró la siguiente seguidora del actor.

timothée chalamet wearing fan gifts:

