Tenet está cerca de alcanzar los US$ 300 millones en la taquilla global

Tenet - 83% lleva varias semanas en la cartelera global y las cosas no han salido demasiado bien, al menos no como Warner Bros. pensaba cuando inició la producción de la cinta. Han sido meses bastante duros para la industria del cine, pero Tenet fue una de las más perjudicadas debido a su fecha de estreno original y la gran necesidad del estudio por lanzarla en la pantalla grande lo más pronto posible. A través de The Hollywood Reporter y Box Office Mojo se comparten los números alcanzados por la cinta hasta este fin de semana; Warner apenas y está sacando adelante la inversión realizada.

Después del gran triunfo que representó Dunkerque - 92% en 2017, Christopher Nolan regresó con una película de ciencia ficción que dividió de manera importante a los críticos. Durante varios meses la cinta fue un misterio debido a las confusas imágenes de los tráilers, pero finalmente se estrenó en Estados Unidos el 3 de septiembre, y en México el pasado 16. Sin dar spoilers para quienes no han tenido la oportunidad de verla por la contingencia, la aventura gira en torno al espionaje internacional, la reversión del tiempo y la evolución, con un hombre simplemente denominado Protagonista como la figura principal. Está claro que la entrega se pensó como un gran hit del verano pero las cosas no resultaron de acuerdo con los planes.

A pesar de los inconvenientes logrados por la pandemia de coronavirus, Tenet siempre fue pensada por Warner Bros. como un gran éxito del verano y principios del otoño, y por el público como uno de los lanzamientos más emocionantes de 2020. Los problemas en torno a la fecha de estreno han sido terribles, pero de alguna manera funcionaron como publicidad para la cinta, logrando una más o menos amplia base de fanáticos en todo el mundo, quienes por meses aguardaron con emoción por el estreno. La película tuvo un costo de US$ 200 millones, y hasta el momento Tenet ha recaudado US$ 283 millones en la taquilla global y a pasos muy lentos continúa aumentando.

Sin embargo, en tierras estadounidenses ha sido todo un fiasco. Con los cines de Nueva York y Los Angeles cerrados hasta nuevo aviso, para Tenet ha sido muy complicado ganar terreno en el país del norte. De acuerdo con las cifras, tan solo ha reunido US$ 41 millones a nivel local, con 2,850 salas disponibles para exhibirla y cuatro semanas desde su lanzamiento. Warner Bros. espera que el desempeño de Tenet mejore con la apertura de cines en las dos ciudades más importantes de la nación, lo cual podría suceder en los siguientes días o semanas, dependiendo de las nuevas que se anuncien respecto al control de la pandemia.

El siguiente gran estreno de Warner Bros. es Wonder Woman 1984, y llegará a los cines el próximo 25 de diciembre, perfilándose para ser el siguiente gran éxito del DCEU. Sabemos que Warner Bros. ha cometido serios fallos con las películas live-action de DC en años recientes, pero la Mujer Maravilla, junto con Aquaman, representan la gran diferencia y ambas se convirtieron en lanzamientos taquilleros durante su tiempo en cartelera. Las aventuras de Diana Prince en solitario con Gal Gadot estarán a cargo de Patty Jenkins hasta la tercera entrega, pues la directora se retirará con esa película y de ahí en adelante se desconoce el destino del personaje.

El otro lanzamiento de Warner es Dune, programado para el 18 de diciembre, sin embargo, cada vez son más amplias las posibilidades de un retraso. Su estreno tan cercano al de Wonder Woman 1984 luce algo inverosímil y es obvio que el estudio quiere hacer de la película su próxima gran franquicia multimillonaria, una competidora para Star Wars. Solo los siguientes meses nos informarán respecto a las decisiones de los ejecutivos, quienes tienen importantes reuniones que atender y decidir el rumbo del negocio.

