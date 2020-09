Productor de Crepúsculo lamenta haber perdido la oportunidad de producir Los Juegos del Hambre

Todos recordamos las franquicias juveniles que nos hacían palpitar a principios de la década pasada. Twilight, la saga cinematográfica basada en las novelas de Stephenie Meyer , es una de ellas y probablemente una de las más memorables por los fans del romance entre humanos y vampiros. Erik Feig era presidente de Summit Entertainment cuando la compañía ayudó a hacer de la historia protagonizada por Bella Swan (Kristen Stewart) y Edward Cullen (Robert Pattinson) una de las franquicias más exitosas, sin embargo, recientemente el productor revela que lamenta haberse perdido la oportunidad de firmar contrato para otra gran propiedad que terminó volviéndose muy famosa también: Los Juegos del Hambre.

No te puedes perder: Autora de Crepúsculo responde a las críticas a Bella Swan por ser un pésimo modelo femenino

Sin duda la franquicia conformada por Crepúsculo - 48%, Crepúsculo: Luna Nueva - 28%, Eclipse, Crepúsculo la Saga: Amanecer - Parte 1 - 24% y Crepúsculo la Saga: Amanecer - Parte 2 - 49% ha sido uno de los hitos más importantes dentro de la cultura pop. Tan grande fue el impacto de la historia de amor entre el vampiro que vive resistiendo no devorar a la joven que ama, que incluso sus protagonistas terminaron alejándose de las grandes producciones de Hollywood y consolidaron sus carreras como reconocidos actores en películas más alternativas.

El éxito de la saga cinematográfica de Twilight es innegable y a pesar de los millones generados, recientemente el ejecutivo Erik Feig le dijo a The Hollywood Reporter que terminó lamentando mucho haberse perdido la oportunidad de producir Los Juegos del Hambre - 84% (vía Cinema Blend):

Cuando estaba en Summit, estaba compitiendo contra Lionsgate por Los Juegos del Hambre, y fuimos los dos últimos postores. Al final, el agente de Suzanne Collins nos respondió a los dos. Contraatacamos en Summit y Lionsgate dijo: 'Está bien [a su contraoferta]'. Recuerdo que alguien dijo: 'Gana algo, pierde algo'. Yo estaba como, 'No, ésta era una grande'.

Sin embargo no todo estuvo perdido y después de aprender una gran lección sobre los caóticos negocios en Hollywood, finalmente Feig pudo formar parte de la producción de Los Juegos del Hambre: En Llamas - 89%, historia que asegura ya le encantaba gracias a la novela de Suzanne Collins :

También te recomendamos: Razones por las que la precuela de Los Juegos del Hambre podría fracasar en taquilla

Mi lección en ese momento fue que si realmente crees en algo, no seas demasiado inteligente con ese trato. El proyecto nunca vivirá ni morirá con ese 5% o 10% adicional. Pero lo grandioso es que una vez que Lionsgate adquirió Summit, pude reunirme con ese libro que adoraba y tomar el relevo de Catching Fire en adelante.

Tal como menciona el ejecutivo, en 2012 Lionsgate adquirió Summit Entertainment, lo que significó que, aunque su empresa no pudo cerrar el trato con la primera entrega de la franquicia de The Hunger Games, Erik Feig pudo trabajar en la serie cinematográfica también conformada por En Llamas, Los Juegos del Hambre Sinsajo Parte 1 - 65% y Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2 - 70%. La saga batió numerosos récords en taquilla y los cuatro filmes recaudaron colectivamente más de US$ 2.9 mil millones en todo el mundo.

Por otro lado, la franquicia de Crepúsculo también tuvo un éxito inconmensurable. Las cinco películas de la serie cinematográfica, comenzada en 2008 y terminada en 2012, recaudaron alrededor de US$ 1.3 mil millones en la taquilla mundial. Lo curioso es que como tanto Twilight y The Hunger Games han revivido durante la nueva década y tiene que ver con los proyectos recientes de las mujeres detrás de estas famosas historias.

Suzanne Collins y Stephenie Meyer lanzaron nuevos libros este año y ambos han revivido el interés de los fanáticos que crecieron con sus novelas y sus respectivas adaptaciones a la pantalla grande. La precuela de The Hunger Games de Collins, The Ballad of Songbirds and Snakes, tiene a los seguidores fascinados y expectantes de la llegada de la película precuela que adapte la historia de Coriolanus Snow.

Asimismo Midnight Sun de Stephenie Meyer llegó a las librerías hace unos cuantos meses. Esta novela ya era conocida por los fans desde que salió el primer filme, e incluso el propio Pattinson reveló en aquellos años que pudo leer un manuscrito para comprender más su personaje. El libro vuelve a contar la famosa historia de Twilight pero desde la perspectiva del vampiro Edward Cullen. Si bien aún no se ha planeado una película oficial, sí se han estado escuchando rumores de cómo podría adaptarse a la pantalla grande.

Te podría interesar: Warner Bros. podría estar desarrollando varias series de Harry Potter para HBO Max