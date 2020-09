Warner Bros. podría estar desarrollando varias series de Harry Potter para HBO Max

Una de las cosas que atrajo a los suscriptores al nuevo servicio de streaming de WarnerMedia fueron las películas de Harry Potter. Dentro del catálogo con el que inició HBO Max en la guerra del streaming, que es el nombre con el que se conoce a la despiadada competencia que hay en la actualidad en el mercado de las plataformas digitales, se incluyó como gran sorpresa a las ocho adaptaciones de la saga literaria de J.K. Rowling , y sus suscriptores estuvieron más que felices por el hecho de que tenían a su disposición para ver desde Harry Potter y La Piedra Filosofal - 80% hasta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte II - 96%.

Lo que nadie imaginó es que al poco tiempo estas dejarían el servicio para irse a Peacock, la plataforma de NBCUniversal. A partir del mes de octubre, quienes estén suscritos a este servicio podrán disfrutar de las adaptaciones que llegaron a cines entre 2001 y 2011, las cuales conforman la tercera franquicia más exitosa por detrás de Marvel y Star Wars, gracias a que en 2016 firmó un acuerdo con Warner Bros. que le otorgó los derechos de televisión y plataformas digitales desde 2018 hasta 2025 (vía Variety). El lanzamiento de Peacock fue el pasado 15 de julio y tiene que esperar 3 meses para poder ofrecer las películas en su catálogo, fecha que se cumple este octubre para el acuerdo que también incluye Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos - 73% y Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48%.

Sin embargo, esto no ha detenido a Warner Bros. de planificar nuevas producciones para poder concretarlas una vez que los derechos vuelvan a ser de su propiedad. Los rumores empezaron en junio de este año, cuando surgieron varios reportes de una serie spin-off ambientada en el Mundo Mágico. Pero lo más interesante que se dijo de esta serie, que serviría para ampliar el universo conocido por millones de fans en todo el mundo, fue que contaría con el elenco original de la franquicia cinematográfica. Otro detalle mencionado fue que la trama sería similar a la de la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child, por lo que podría referirse a que giraría en torno a Albus Severus Potter, el segundo hijo de Harry Potter.

En los meses siguientes no se había vuelto a escuchar sobre la serie hasta ahora, donde nueva información parece confirmar que es definitivo que el estudio tiene mucho interés en expandir el Mundo Mágico en la televisión. Esto viene de Grace Randolph, la youtuber detrás de Beyond the Trailer que suele adelantar información relacionada a la cultura pop, quien con un tuit asegura que una fuente le ha confirmado que HBO Max se mantiene firme en su intención de desarrollar una serie, a la que por cierto se refiere como “series”, lo que significa que habría más de una en sus planes.

Had a source reach out to me re my #HBOMax video...



seems #WarnerBros IS developing #HarryPotter shows but can’t announce until 2022 because



CONTRACTS!



Universal has the streaming rights until then, but WB is trying to cut a deal to end it earlier... pic.twitter.com/Eks7SOlGnZ