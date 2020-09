Enola Holmes rompe impresionante récord de Netflix en 78 países

No hay otro tema de conversación para los usuarios de Netflix que no sea Enola Holmes - 95%. La nueva película del gigante de streaming tiene al público encantando por la frescura de la aventura juvenil protagonizada por Millie Bobby Brown. El filme le da un toque necesario a las películas de detectives y Sherlock Holmes, pero no sólo está renovando la franquicia, también está rompiendo un deslumbrante récord al posicionarse como el largometraje más visto en Netflix en 78 países. ¡Ve por ellos chica!

Lo sorprendente es cómo la famosa plataforma de streaming no ha dejado de ganar desde que comenzó la pandemia. Una cosa es cierta, el COVID-19 arruinó nuestras posibilidades de asistir al cine durante la primavera y mayor parte del verano, pero mientras las salas de proyección padecían, Netflix generaba más suscriptores y se volvía el centro de la conversación por sus nuevas adiciones a su jugoso catálogo.

Warner Bros. decidió no arriesgarse al fracaso y el pasado mes de abril le vendió a la compañía de transmisión los derechos de distribución de Enola Holmes. Una jugada lista en tiempos de pandemia, pero que también dotó a Netlifx de una producción aclamada por la crítica y que presumiblemente continuará en otro filme. Nada está escrito por ahora, pero lo que sí es un hecho es que, de acuerdo con Flix Patrol, el filme de Harry Bradbeer se ha convertido en la película número uno en la plataforma en 78 países. Este asombroso logro no se había alcanzado desde marzo, cuando Misión de Rescate - 82% con Chris Hemsworth como protagonista se encargó de romper todos los récords.

History has been rewritten.#EnolaHolmes, the second day after its premiere, is the first title in our 6-month history reaching #1 spot in ALL countries.



🏆 #1 in 78 out of 78 monitored countries

⚽ 780 points



Flawless victory!https://t.co/52PuuTweq7 pic.twitter.com/VeVr4vBOAh