Creador de Legión quiere hacer una serie de Alien

Han pasado unos cuantos años sin xenomorfos en la pantalla grande. El futuro de la saga que comenzó Ridley Scott es incierto, pero eso no quiere decir que no haya nuevas ideas por ahí. Una de las opciones la tiene Noah Hawley, creador de Fargo - 70% y Legion - 93%, quien presentó ante ejecutivos del estudio una idea para una serie basada en Alien - El Octavo Pasajero - 97%, y quien cree que hay mucho más por explorar fuera de lo que ya han hecho los filmes durante tantas décadas.

De acuerdo con The Playlist, Hawley explicó que tiene una idea para una serie de Alien. Aunque cree que quizás jamás lleguemos verla, pero no pierde la esperanza, porque notó poco convencidos a los ejecutivos, mas su trayectoria en la televisión dan para por lo menos escuchar lo que tiene que decir. Cauteloso con no revelar de más, esto dijo sobre el posible show:

Pensé que sería interesante si la pudiéramos expandir. Si vamos a hacer algo para televisión, tenemos 10 horas, digamos. Si tenemos mucha acción, como dos horas, todavía tenemos que llenar otras ocho. ¿De qué se puede tratar el show? De eso intenté hablarles. Como hice con Legión, el ejercicio era: quitemos el elemento de superhéroes y veamos si sigue siendo un gran show. ¿De qué se trata? Vamos a sacar el elemento de Alien del show. ¿De qué se trata, cuáles son los temas, quiénes son los personajes y de dónde viene el drama? Luego lanzamos a los aliens.

Si bien la primera película de la saga es una cinta de terror sin mucho subtexto y la segunda, un blockbuster veraniego, no cabe duda de que a lo largo de los años, las diferentes entregas han añadido elementos interesantes. Por ejemplo, el tema de los robos, la creación de la vida y, por supuesto, los límites de la ciencia. Aunque un show sin muchos xenomorfos suena a Prometeo - 73%, y esa divisiva entrega podría no ser lo que el estudio quiere recordar, pocos dirían que no hay en ese filme cuestiones para reflexionar.

La última vez que Scott dijo algo sobre la saga, era que seguía trabajando en más entregas, pero hasta ahora nada es definitivo. Quizá justo lo que requiera la franquicia es una mirada fresca que se aleje de lo que ya se ha hecho antes y que se interese más por elementos dramáticos o temáticos que en el mero espectáculo que representan las feroces criaturas que hemos visto y que nos han aterrorizado por tantos años.

Ese es justo el enfoque que parece desear Hawley. Como bien saben, Legion - 90%, por ejemplo, se aleja de algunas convenciones del género de superhéroes. No se trata tanto de salvar el día, sino más bien del protagonista por entender quién es y qué son las habilidades que posee. ¿De qué podría hablar una serie sobre Alien? Quizá de lo traicionera que es la humanidad, así más o menos lo explicó el director:

Se trata más o menos de la humanidad en su peor momento. Hay un momento en la segunda película cuando Sigourney dice ‘no sé qué especie es peor, por lo menos no se joden el uno al otro para ver quién saca más’.

El futuro de la saga se mantiene incierto. Hasta donde se sabe, existe la posibilidad de más entregas, pero bajo el cargo de Scott (Blade Runner - 90%, Thelma & Louise: Un Final Inesperado - 83%, Alien - El Octavo Pasajero - 97%), quien recientemente estrenó con mucho éxito la serie Raised by Wolves - 86%. Aunque ha habido intentos por hacer otras cosas, los proyectos jamás parecen despegar. Y dada la poca certidumbre que hay sobre quién debería hacerlo o cómo se debería tratar, quizá sea para lo mejor que de momento nadie toque los huevecillos de los feroces xenomorfos hasta que alguien tenga una idea innegablemente inteligente.

