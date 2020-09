Disney Plus prepara serie sobre Nick Fury con Samuel L. Jackson

Nick Fury, motherfucker, do you speak it? Así como lo leen, el siguiente personaje de Marvel en recibir su propia serie de televisión en Disney Plus será el espía que organizó la reunión de los Avengers en Los Vengadores. El héroe se une a una ya larga lista de programas que están siendo desarrollados con base en las distintas propiedades de la firma de historietas y que llegarán en exclusiva al nuevo servicio de streaming.

Variety confirmó que Nick Fury será el protagonista de una nueva serie de Disney Plus que está desarrollando Marvel. Detalles sobre la producción y su trama no fueron revelados, pero es posible dar por hecho que estará vinculada a la continuidad del MCU, la franquicia de la que se desprende. Samuel L. Jackson regresará para dar vida al espía que por primera vez vimos al final de Iron Man y que, desde ese momento, adelantó la conformación del equipo de héroes que ha dominado la taquilla desde entonces.

Este será un compromiso importante para Jackson quien ha aparecido en múltiples entregas, pero casi siempre en un papel de mentor y con poca acción. No cabe duda de que el carisma del intérprete es una de las razones por las que se ganó al público en este papel que, antes de su versión, no era tan conocido por el público en general. Será interesante ver qué hace este show para profundizar en lo que conocemos del gruñón jefe de los Vengadores.

WandaVision podría haber revelado a su villana en su primer tráiler



Lo interesante sobre el show de Nick Fury será saber en qué periodo de la cronología del universo de Marvel. La última vez que vimos al espía fue en la escena post créditos de Spider-Man: Lejos de Casa - 82%. En ella, parece que el personaje está ya liderando SWORD, la nueva organización secreta con la que monitorea la seguridad del universo, algo así como la contraparte espacial de la extinta SHIELD. Sabemos que una agente del organismo aparecerá en la serie WandaVision, por lo que quizá se trate de eso.

Sin embargo, también hemos visto que Jackson (Tiempos Violentos - 94%, El Protegido - 68%, Django Sin Cadenas - 87%) se ha prestado a regresar al pasado con el personaje. En Capitana Marvel - 60% lo vemos cuando apenas era un joven agente, mediante un rejuvenecimiento digital, y cómo fue que por primera vez se encontró con un héroe y se le ocurrió la Iniciativa de los Vengadores. Quizá este nuevo show podría seguir el rumbo que persigue para convertirse en el líder de SHIELD. Hay varias posibilidades.

Nick Fury, como Hawkeye, She Hulk, Moon Knight o Ms. Marvel, es otro proyecto que llegará a la plataforma de Disney Plus en los siguientes años para nutrir el catálogo de la misma y explorar más a fondo a los personajes que quedan un poco al margen dentro del más grande universo fílmico. El primero de ellos será WandaVision, serie que estrenará antes de terminar el año y contará una ventura en solitario de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

