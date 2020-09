Tráiler de WandaVision aplasta al del Snyder Cut en cantidad de visualizaciones

Por alguna razón, el tráiler de WandaVision publicado el domingo ha roto récords de una forma sorprendente; quizá porque los protagonistas son dos miembros importantes de Los Vengadores, o porque hay un gran misterio rodeando el proyecto, pero la cantidad de visualizaciones que logró es abrumadora y superó por mucho las vistas que obtuvo el tráiler de Zack Snyder's Justice League, estrenado en la DC FanDome hace algunas semanas.

De acuerdo con Deadline, el tráiler de la serie original de Disney Plus logró más de 55 millones de vistas en línea en sus primeras 24 horas, con lo que obtiene el récord del avance de una serie de streaming más exitoso en la historia, e incluso superó la cantidad de visitas del spot de Avengers: Infinity War - 79% estrenado en el SuperBowl en 2018.

El tráiler de WandaVision tuvo 302.6 mil menciones en redes sociales y se convirtió en tendencia en Twitter poco después de ser lanzado, en YouTube llegó al puesto #2 de los videos en tendencia y cuando Deadline informó al respecto contaba con más 36.1 millones de visualizaciones, a las que se sumaban los 4.9 millones de Facebook, 10.1 millones en Instagram y otras tantas de TikTok y Twitter.

El video principal en la cuenta de Marvel Entertainment de YouTube cuenta en estos momentos con 11,492,221 de visualizaciones, a solo unos días de haber sido lanzado, mientras que el de Zack Snyder’s Justice League en el canal oficial de HBO Max, después de todas estas semanas solo tiene 11,846,250, pero los números definitivos son los que se expusieron antes y dejan muy mal parado al Snyder Cut.

No deja de sorprender que una serie de Disney Plus sobre dos personajes que no son los más populares puedan superar por mucho al equipo de superhéroes más importante de DC Comics, esto solo demuestra lo popular que es el Universo Cinematográfico de Marvel y la cantidad enorme de fanáticos fieles con los que cuenta.

Tal parece que en está interminable carrera por la supremacía en el género de superhéroes, el Snyder Cut tiene las de perder, pues una experiencia similar tuvo que pasar tras la liberación del primer tráiler de The Batman , la siguiente adaptación de las aventura de Bruce Wayne. Aunque los dos avances fueron liberados el mismo día, la nueva cinta del Caballero Oscuro superó al corte especial por varios millones, demostrando quién es el que lleva la delantera en el negocio. Tal vez el Snyder Cut no es tan solicitado como muchos piensan, pero los números definitivos y más importantes se conocerán cuando se estrene en la plataforma de HBO Max en 2021.

Aunque todas las películas de Marvel Studios sufrieron otro retraso, tal y como se anunció esta tarde, WandaVision tendrá la fortuna de llegar a Disney Plus este 2020. Al serie una miniserie su hogar es el servicio de streaming, por lo que no tenemos duda alguna de que se convertirá en un éxito. Los detalles del argumento son escasos pero tal vez estemos a punto de ver una adaptación de House of M, el popular cómic de Marvel en el que la Bruja Escarlata sufre un crisis nerviosa y crea un universo completo para habitarlo ella sola y resistir el dolor de la pérdida. Tal vez la muerte de Visión observada en Avengers: Infinity War es lo que terminará impulsando a Wanda a cometer un acto desesperado.

Además de Wanda y Visión, algunos personajes ya vistos en el MCU volverán para la miniserie y otros muy importantes podrían ser introducidos; los rumores más fuertes señalan que un par de X-Men conocidos harían su gran aparición. De ser verdad la creación de un universo nuevo, ¿cuáles serán la repercusiones en la vida de Wanda? Cabe mencionar que el argumento estará muy relacionado con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

