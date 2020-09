Confirmado: Zack Snyder grabará nuevas escenas con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot y Ray Fisher

Hace un par de años hablar del corte de Liga de la Justicia - 41% de Zack Snyder (El Hombre de Acero - 55%, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%) parecía un sueño guajiro, pero este 2020 se convirtió en realidad gracias a la campaña de los fans en redes sociales #ReleaseTheSnyderCut. No obstante, cuando se anunció se dijo que no se grabarían nuevas escenas con el elenco, simplemente se terminarían los efectos especiales incompletos y la música. Hoy nueva información indica que los actores sí volverán a trabajar con Snyder en nuevas escenas.

Ya de por sí se trata de un caso único en la historia del cine, y con esto Warner Bros. vuelve a sorprender a los fans de Snyder al darle la oportunidad de que realice su visión de la forma más fiel, incluso si ello implica invertir más dinero. La cinta que llegó a los cines fue un completo fracaso en taquilla, por eso resulta sorprendente el apoyo que está recibiendo el proyecto por parte del estudio.

Pero tal vez lo increíble del caso es que The Hollywood Reporter asegura que en octubre Snyder grabará nuevo material junto a Ray Fisher (Cyborg), quien ha estado en medio de la controversia por sus acusaciones en contra de Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%), director que tomó el lugar de Snyder tras su salida de Liga de la Justicia en 2017. Fisher asegura que Whedon tuvo una actitud abusiva y poco profesional en el set, y sus palabras han sido respaldadas por varios involucrados, incluyendo a Jason Momoa (Game of Thrones - 59%, Aquaman - 73%, Dune).

Junto a Fisher, estarán de vuelta Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%), Henry Cavill (Inmortales - 36%, Misión: Imposible - Repercusión - 98%, The Witcher - 67%) y Gal Gadot (Rápidos y Furiosos 5in Control - 78%, Mujer Maravilla - 92%, Wifi Ralph - 91%), encargados de interpretar a Batman, Mujer Maravilla y Superman respectivamente. Con este nuevo material Liga de la Justicia se convertirá en una miniserie de 4 capítulos de 1 hora cada uno y llegará a HBO Max en algún punto de 2021. Esto solo puede ser una buena noticia para los fans.

Los reshoots son un proceso normal en las superproducciones, lamentablemente la salida de Snyder y la llegada de Whedon provocó una cantidad enorme de reshoots que no terminaron con una buena película, Liga de la Justicia fue apaleada por la crítica y, peor aún, los fans más acérrimos del DC Extended Universe (DCEU) le dieron la espalda y la dejaron convertirse en el peor fracaso en taquilla de la franquicia hasta ese momento.

El corte de Zack Snyder ahora tiene la complicada misión de complacer a los fans, atraer una gran cantidad de espectadores a HBO Max y estar a la altura de las expectativas. Mucho dinero y esfuerzo se está invirtiendo, pero lo más importante es que los seguidores de DC Comics tienen grandes esperanzas por el Snyder Cut.

Otro de los sueños guajiros que algún día podría convertirse en realidad es el regreso de Batfleck en una serie o largometraje de Batman para HBO Max. El sábado pasado que se celebró el Día de Batman muchos esperaban un anuncio al respecto, pero lo que recibieron fue un conmovedor mensaje compartido por Zack Snyder:

Batman is all of us… he is our rage at injustice… he stands alone, as we all wish we could, in the face of a corrupt system which wishes to oppress and exploit… he is that broken child, searching the dark alleys of the human soul to bring balance to the world. #BatmanDay pic.twitter.com/X20jolqqtZ