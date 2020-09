Zack Snyder revela que sus fans han donado casi US$ 500,000 para la prevención del suicidio

El fandom de Zack Snyder vuelve a lucirse en redes sociales gracias a una impresionante revelación hecha por el director en su cuenta de Twitter. En numerosas ocasiones hemos escuchado de su gran fuerza de voluntad como comunidad, pero recientemente han mostrado lo mejor de ellos mismos al comprometerse con una causa en verdad importante. Anteriormente habíamos escuchado sobre sus notables donaciones a la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, sin embargo, han llegado mucho más lejos de lo esperado. El director de El Hombre de Acero - 55% comparte el increíble logro alcanzado por sus fieles seguidores.

Justo antes de terminar con los detalles finales de Liga de la Justicia - 41% para el DCEU, una de las hijas de Zack Snyder, Autumm, cometió suicidio, hecho que obligó al director a retirarse del proyecto para estar con su familia. El poder le fue concedido a Joss Whedon, quien antes ya había estado a cargo de Los Vengadores - 92% y Avengers: Era de Ultrón - 75%, sin embargo, las malas noticias no tardaron en aparecer. Se reportaron abundantes reshoots, situación que a menudo no es buena señal para cualquier película. Por otro lado, el impacto de la muerte de Autumm llegó hasta los segudiores de Snyder, quienes se comprometieron con la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio haciendo donaciones. Ahora Zack anuncia con orgullo el nuevo logro de su comunidad:

Closing in on half a million. This community is incredible... #whywefight  pic.twitter.com/kWOaYN30HF