La Maldición de Bly Manor presenta su primer y escalofriante tráiler

En 2018, Netflix conquistó a los fanáticos del terror y el suspenso con La Maldición de Hill House - 93%, serie basada en la novela homónima de Shirley Jackson , que fue reconocida por los críticos y los espectadores por su manejo del terror y los pequeños detalles. Asimismo, los especialistas la reconocieron como una historia de fantasmas eficaz y bastante satisfactoria.

Te recomendamos: The Haunting of Bly Manor: Primeras imágenes de la segunda temporada de La Maldición de Hill House

Este año, el gigante digital regresa con una segunda temporada que no tiene relación de continuación con la primera y que lleva el nombre de La Maldición de Bly Manor, una nueva historia escalofriante que promete volver a conquistar a los fanáticos de Hill House. Recientemente, la plataforma de streaming lanzó el primer trailer de esta nueva entrega y destaca lo sombrío y aterrador de la propuesta.

La Maldición de Bly Manor está protagonizada por Victoria Pedretti, la hermana condenada en Hill House, quien ahora interpreta a la profesora estadounidense Dani Clayton, que queda a cargo de dos niños, Flora y Miles, quienes han perdido a sus padres y a los que su tío manda a vivir a una casa de campo en Essex, Bly Manor.

En este nuevo lugar, la institutriz convivirá con el cocinero, el ama de llaves y es posible que con otros seres, pues la joven comenzará a ver las figuras de un hombre y una mujer alrededor de la propiedad que nadie más parece notar. El showrunner de la serie, Mike Flanagan , ha revelado en ocasiones pasadas que esta nueva entrega contará una historia de amor de una manera totalmente distinta a lo ya conocido, pues estará repleta de elementos de terror, dejando una línea muy delgada entre el romance y la tragedia.

La Maldición de Hill House contó la historia de un grupo de hermanos que crece en la que acaba convirtiéndose en la casa encantada más famosa del país. Ya como adultos, viéndose obligados a reunirse tras una tragedia, la familia tendrá que afrontar los fantasmas del pasado. Al igual que esta primera temporada, La Maldición de Bly Manor también está basada en una novela titulada The Turn of the Screw, de Henry James , que fue publicada en 1898.

Te recomendamos: La Maldición de Hill House: revelan detalles determinantes de la segunda temporada

Además de Pedretti, en el reparto de esta nueva entrega destacan Amelie Bea Smith y Benjamin Evan Ainsworth, como los niños Wingrave; Rahul Kohli, quien da vida a Owen, el chef de Bly Manor; Amelia Eve, que interpreta a la jardinera Jamie y T'Nia Miller, quien da vida al ama de llaves, la Sra. Grose.

Al igual que en Hill House, en el avance de Bly Manor se puede ver que permanece el terror provocado por casas embrujadas y fantasmas, marcando una línea muy clara de lo que podría seguir abordando esta serie de antología en próximas temporadas. Asimismo, Flanagan ha asegurado que el programa no se trata únicamente de los sustos, sino que busca profundizar en temas humanos como el amor, la pérdida y la tragedia.

De esta manera, solo queda esperar al 9 de octubre, fecha en la que esta nueva entrega llegará a la plataforma de Netflix para volver a conquistar a los fanáticos de Hill House, el terror y el trabajo de Flanagan. Mientras tanto, este primer tráiler es un buen acercamiento a los que La Maldición de Bly Manor presentará.

No te vayas sin leer: Malasaña 32 | Top de críticas, reseñas y calificaciones