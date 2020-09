Jim Caviezel, de La Pasión de Cristo, dice que hundieron su carrera por no ocultar su fe cristiana

Cuando en 2004 llegó a cines La Pasión de Cristo - 49%, la prensa internacional se volcó de lleno en su seguimiento y difusión. Fue protagonizada por Jim Caviezel y dirigida por Mel Gibson, quien entregó al mundo una de sus películas más controvertidas. A 16 años del lanzamiento, Jim permanece en la oscuridad de la industria, apartado de los grandes reflectores y olvidado por muchos de los que vieron la cinta años atrás. El intérprete se ha entrevistado en el programa Breitbart para promocionar su nuevo proyecto Infidel, y también aprovechó el espacio para hablar sobre el tropiezo que vio su carrera tras encarnar al Hijo de Dios y la influencia que ha tenido el ser cristiano devoto.

La Pasión de Cristo es una representación de las últimas horas de la vida de Jesús de Nazaret, el día de su crucifixión en Jerusalén. La historia comienza en el Huerto de los Olivos donde Jesús fue a rezar después de la Última Cena. Traicionado por Judas Iscariote, el controvertido Jesús, que ha realizado "milagros" y ha anunciado públicamente que es "el Hijo de Dios", es arrestado y devuelto dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Allí, los líderes de los fariseos lo confrontan con acusaciones de blasfemia; posteriormente, su juicio resulta con los líderes condenándolo a su muerte en el monte Calvario.

Durante su tiempo en cartelera, La Pasión de Cristo impresionó a muchas personas. No era extraño escuchar noticias de personas que lloraban o se desplomaban en salas ante el sufrimiento de Cristo; sobra mencionar la sangrienta escena de los 39 azotes para imaginar la reacción de los más sensibles. Por supuesto que ante el bombardeo de los medios, la película fue un completo éxito de la taquilla: tuvo un presupuesto de tan solo US$ 25 millones y a nivel global recaudó US$ 611 millones. Durante su estancia en Breitbart (vía Yahoo!), Caviezel fue cuestionado sobre las consecuencias de interpretar a Cristo, además habló sobre el hecho de que defender su religión por encima de los intereses en Hollywood fue más importante:

Tuve que luchar para sobrevivir. La película explotó, reventó las listas. Uno podría pensar: 'Oh, te van a dar mucho trabajo'. Pero no me lo dieron. Desaparecí de la lista de los estudios. Todo eso se evaporó. Porque lo que hago como actor, mi habilidad, me fue dado por Dios. Y sentí que la fe era mucho más grande que la industria y que Hollywood, más grande que el partido Republicano o el Demócrata, que todo eso.

Jim Caviezel es católico practicante, un hombre de fe muy apegado a su religión cuyas creencias en algunas ocasiones han afectado el desempeño de su trabajo, sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de interpretar a Cristo lo tomó con suficiente seriedad y asumió todos los riesgos. En marzo habló para Fox News sobre la recepción de las películas católicas en el tiempo presente, y lo cierto es que se han visto desplazadas por un mercado mucho más lucrativo: el de lo superhéroes. A pesar de lo anterior, defiende que Jesús siempre estará por encima de cualquier película hecha por Marvel.

Es algo fundamental hoy en día. Estas películas no se pueden hacer ahora. Las películas que hacen son las de los cómics de Marvel. Verán a Superman, pero no a Jesús. Yo tuve la oportunidad de interpretar al mayor superhéroe que jamás ha habido. Hoy Jesús sigue siendo tan controvertido como siempre. Las cosas no han cambiado mucho en dos mil años. Tenemos que renunciar a nuestros nombres, nuestras reputaciones, nuestras vidas, para decir la verdad. [Mel Gibson] me dijo: 'No volverás a trabajar jamás en esta ciudad'. Y yo le respondí: 'Todos tenemos que cargar con nuestras cruces'.

