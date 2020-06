Miles de cristianos firman petición contra película donde Jesús es una lesbiana interpretada por Paris Jackson

Desde hace meses nos enteramos de que una polémica película se encontraba en desarrollo y ya se podía prever que causaría una gran controversia entre los cristianos, pero la pandemia acaparó la atención de todos y el tema quedó enterrado… hasta ahora. Habit es una cinta protagonizada por Bella Thorne (Amityville: El Despertar - 22%, La Niñera - 69%, Nación Asesina - 68%) que cuenta con un detalle sumamente escandaloso, Jesucristo aparece interpretado por la actriz Paris Jackson (Gringo: Se Busca Vivo o Muerto - 28%).

De acuerdo con Yahoo, el proyecto logró terminar su rodaje antes de que la pandemia paralizara todo, así que se encuentra en post-producción; se trata de un filme independiente dirigido por Janell Shirtcliff, quien hace su debut como directora, y trata sobre una chica drogadicta y fiestera con un fetiche de Jesucristo que se ve involucrada en un problema de drogas y para salvarse se hace pasar por monja.

Thorne es quien dará vida a la protagonista y Paris Jackson, hija del cantante y actor Michael Jackson, será quien se ponga en la piel de este Jesucristo tan peculiar. A lo largo de la cinta al personaje de Thorne se le aparece en varias ocasiones Jesús, no sabemos cuál será el contexto de estas apariciones pero se dice que la película tiene un tono similar al cine de Quentin Tarantino (Tiempos Violentos - 94%, Kill Bill: La Venganza, Volúmen 1 - 85%, Había una vez en... Hollywood - 94%).

Una representación de Jesucristo tan alejada de la Biblia y de la tradición cristiana no podía pasar desapercibida, especialmente por el componente lésbico de la historia; como bien sabemos, la mayoría de las religiones cristianas en la actualidad siguen condenando la homosexualidad como un pecado mortal, y se aferran con fuerza a la idea de que la mujer debe estar al servicio del hombre. Convertir a Jesucristo en una mujer y en el fetiche sexual de una chica descarriada es una combinación ideal para el escándalo.

De acuerdo con Yahoo, varios grupos cristianos se han unido para firmar una petición que en estos momentos lleva más de 260,000 firmas y que busca detener la distribución de Habit. El blasfemo proyecto es descrito con estas palabras:

Se pronostica que pronto saldrá una nueva película blasfema de Hollywood que representa a Jesús como una mujer lesbiana. La película 'Habit' está protagonizada por Paris Jackson, quien interpreta el papel de ‘Jesús lesbiana’. Los distribuidores aún no lo han tomado, así que, por favor, concienticemos y hagamos saber a la gente sobre la basura cristianófoba que se propaga hoy en día, pero que de alguna manera es aceptada y alabada por la sociedad.

Un ingrediente que faltó de mencionar antes es que poner a Thorne en el papel de monja ya podría parecer un acto blasfemo para los cristianos, pues la controversia ha perseguido a la ex-estrella de Disney, feminista y defensora los derechos LGTBIQ+ que no dudaba en publicar en sus redes sociales provocativas fotografías, e incluso dirigió un cortometraje pornográfico titulado Her & Him.

Esta no es la primera ni la última vez en que los cristianos protestan por alguna película o serie blasfema; en ocasiones las protestas tienen que ver con exageraciones realmente absurdas. En 2016 hubo numerosas quejas por Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%, y en 2018 por El Mundo Oculto de Sabrina - 94%, debido a que supuestamente promovían la brujería, condenada por la Biblia.

Pero incluso ocurre con casos más extraños, como cuando un pastor cristiano condenó La Forma Del Agua - 92% debido a que la protagonista copula con una “bestia”, lo cual está prohibido en Levítico. Si quieres firmar la petición contra Habit o simplemente conocerla haz clic aquí.