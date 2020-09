Christopher Nolan eliminó escena sumamente violenta de El Caballero de la Noche Asciende para mantener su clasificación

Tal vez no lo recuerden, pero hace no mucho Hollywood no veía con muy buenos ojos películas de superhéroes que fueran muy gráficas en su violencia. Tomó algo de tiempo antes de que Logan - 93%, Deadpool - 84% y hasta Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% pudieran serlo. Y ahora se ha revelado que Christopher Nolan se vio obligado a eliminar una escena de su película El Caballero de la Noche Asciende - 87% debido a que era muy gráfica y podría amenazar su clasificación.

De acuerdo con IndieWire, el actor Matthew Modine reveló que su personaje, Peter Fooley, el policía que quedó a cargo del departamento de ciudad Gótica en El Caballero de la Noche Asciende, originalmente moría al ser arrollado de forma brutal por el vehículo que conduce Talia (Marion Cotillard) en el acto final de la película. La escena de muerte se rodó así, pero no llegó al corte final pues el director se vio obligado a removerla porque les podría haber costado ser clasificación para mayores de 17.

Todo lo que sucedía era que la película corta y estoy en el suelo muerto. Pero era mucho más violento. El sujeto que era mi doble fue golpeado por el coche, le pusieron plástico enfrente. Tenían cuerdas listas para alzarlo al aire y luego lo dejaron caer de algo así como 15 pies. El sonido de su cuerpo dando con el cemento en la Bolsa de Nueva York fue enfermizo.

Modine dijo que no podía creer que el doble estuviera bien. Nolan, más tarde, le dijo que había que quitar la escena porque si la dejaban tendrían que cambiar su clasificación y, como sabemos, eso afectaría el número de personas que podrían ver el filme. Algo que definitivamente no sería opción para esa clase de presupuesto y para la que era la conclusión de la trilogía que el director había realizado con gran éxito en taquilla y con la crítica.

En caso de que no recuerden, no se sientan mal. Foley es un personaje de menor importancia en la película. Una vez que se vuelve el líder de los policías de Gótica, se empeña en capturar a Batman, ya que, como recordarán, el personaje es culpado, al final de Batman: El Caballero de La Noche - 94%, por la muerte de Harvey Dent. Más tarde, reaparece como parte de la resistencia que trata de repeler las fuerzas de los ex convictos de Blackgate y Bane cuando éstos se apoderan de la ciudad y él muere en la batalla.

Afortunadamente, ahora no hay tanto problema con ser un poco más explícito, las películas que mencionamos al principio de la nota son prueba de que, a veces, el público recibe bien filmes que son un poco más bruscos en la representación de la violencia de sus relatos. La cinta de Nolan, al final del día, mantuvo su clasificación PG-13 y consiguió, como se esperaba, ser un éxito en la taquilla. Por un buen rato fue de las más recaudadoras del género.

El murciélago, debido a su popularidad, quizá no reciba pronto un filme que deje ver su lado más violento. Su siguiente versión, en The Batman de Matt Reeves, supuestamente será mucho más cruda y realista que las que ya hemos visto, pero tendremos que esperar a ver si sí es así hasta octubre del año que viene para confirmarlo. Mientras tanto, Nolan sigue disfrutando de un buen prestigio y su más reciente película, Tenet - 83%, ya está en cartelera.

