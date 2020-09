Christopher Nolan acude a los cines para apoyar a las cadenas pero no ha visto Tenet

El regreso a los cines es un tema que se encuentra en boca de todos y su lento progreso llenará los tabloides por meses. Las puertas de los complejos se cerraron en marzo pero durante los últimas semanas hemos observado una reapertura escalonada que ya cuenta con numerosos clientes haciendo fila. Christopher Nolan reafirma su compromiso con el bienestar de las cadenas gracias a sus dos visitas desde que han vuelto a estar disponibles las salas. Cabe mencionar que el director estadounidense ha tomado la decisión de no ver Tenet - 83%, su propia película, y elegió otras de la cartelera para acompañar su tarde. En los siguientes párrafos te contamos todos los detalles.

Se sabe que Christopher Nolan es un apasionado de su privacidad, alguien que rara vez se muestra ante el público, a menos que vaya a promocionar algunas de sus películas. Pero grata fue la sorpresa de los empleados de la sucursal Regal Irvine Spectrum en California cuando descubrieron que Nolan estaba presente en el complejo y que había asistido para apoyar la reapertura de los cines. A través de Twitter, la empresa compartió una imagen del cineasta, quien venía acompañado por su esposa, la productora Emma Thomas, junto con el gerente y algunos empleados del Regal (manteniendo la distancia, por supuesto, y todos utilizando los correspondientes cubrebocas). Puedes ver la publicación a continuación:

Thanks for stopping by Regal Irvine Spectrum Christopher Nolan #TENET pic.twitter.com/G7o75OTLEY