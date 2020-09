Michael B. Jordan podría ser Tony Montana en el remake de Scarface

Tal parece que Michael B. Jordan es el hombre del momento y la elección perfecta para cualquier película que se esté planeando. Primero se hizo viral en redes sociales la idea de que el actor fuera elegido para ser Hércules en el live-action que los directores de Avengers: Endgame - 95% están preparando. Y ahora un rumor apunta a que podría estar siendo considerado para tomar el lugar de Al Pacino en el remake de la cinta Caracortada - 84%.

Un remake de Scarface ha tratado de salir a la luz por más de una década. Universal Pictures tiene puesta la mira en esta historia desde hace varios años y por una u otra razón no logra concretarse. Los fanáticos amantes de la película original de Brian De Palma no dejan de preguntarse el porqué sería buena idea seguir buscando que se haga una realidad en lugar de crear historias nuevas. Sin embargo, hay ideas que no se pueden detener por más tiempo, y ya están buscando a un nuevo Tony Montana para esta versión. Según informes de MovieWeb, el nombre más sonado es el del actor de Creed: Corazón de Campeón - 94%, sin ser todavía una realidad, pero si el candidato que se dicen los creativos están buscando.

Esta podría ser una movida por parte de los productores para volver más inclusiva la película. Recordemos que no es la primera vez que se “cambia” a un personaje en pro de tener más diversidad dentro de los elencos. Un ejemplo muy claro es el revuelo que ha causado la elección para la protagonista del live-action de La Sirenita - 92%, o Samuel L. Jackson como Nick Fury en las películas de Marvel; la lista es más extensa y ese podría ser el siguiente paso en el nuevo filme de Cara Cortada.

Por otra parte, la idea de que un actor negro sea el próximo protagonista hace sentido. Montana era un inmigrante cubano, formando parte así de una minoría excluida. En la cinta comienza su carrera en Miami como lavaplatos pero siempre con la idea de construir su propio imperio y convertirse en un hombre importante y de temer. Este contexto se puede adaptar en el nuevo remake al presentar a quienes por años han sido tratados como minorías, siempre relegados.

En varios medios estadounidenses están considerando como una buena adquisición el poner al villano de Pantera Negra - 90% como el siguiente Tony Montana. Han hecho hincapié en que el actor ha demostrado que puede imprimir una esencia propia a los personajes que ha dado vida siendo la secuela de Rocky - 92% uno de los mayores ejemplos. Uniéndose a la cinta anterior también se puede mencionar la destacada participación que tuvo en Buscando Justicia - 85% y la aclamada Fruitvale Station - 94%.

La estrella de Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, Diego Luna, estuvo destinado a protagonizar el remake de Scarface durante bastante tiempo, pero finalmente no se concretó. La cinta ha pasado por momentos turbulentos detrás de escena y ya son varios directores que se han alejado del proyecto desde que Universal comenzó en este largo camino de intentar llevarlo a la pantalla grande.

El director de Escuadrón Suicida - 25%, David Ayer, fue asignado para escribir el guion en 2011. David Yates también estuvo entre los nombres considerados, pero tenía en manos Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos - 73% por lo que su agenda no le permitió seguir adelante. Desde entonces, varios talentos de Hollywood se han unido y luego abandonaron el proyecto; yendo y viniendo sin que nada se concrete.

Luca Guadagnino, el director de Llámame Por Tu Nombre - 97%, es el que hasta ahora se ha mantenido a la cabeza de este remake de Caracortada - 84% de la década de los 80, recordemos que la cinta de Brian De Palma es a su vez un remake de la película original de 1932 Cara Cortada - 100%, dirigida por Howard Hawks y Richard Rosson. Guadagnino ha asegurado que entregará una historia propia para los tiempoa que vivimos.

