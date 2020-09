Black Widow: Florence Pugh dice que la película hablará sobre el abuso de mujeres

Black Widow es la primera cinta de la fase 4 correspondiente al Universo Cinematográfico de Marvel, la aventura de Natasha Romanoff que durante tanto tiempo se ha estado esperando. Este personaje se convirtió en la primera superheroína de los Vengadores, pero solo hasta ahora el estudio le concedió su propio viaje. Por supuesto que la mortal agente no estará sola, una de sus acompañantes será Yelena Belova, otra Viuda Negra que conoceremos por vez primera; el rol es interpretado por Florence Pugh (Mujercitas - 94%, Lady Macbeth - 85%, Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98%), quien para Total Film ha compartido algunas palabras sobre la historia presentada en Black Widow que veremos muy pronto.

Con tan solo 24 años y una filmografía no muy abundante, Florence Pugh se ha abierto paso por la industria del cine en Hollywood gracias a su innegable talento y profesionalismo, en muchas ocasiones siendo más reconocida que otros actores de su edad con más tiempo en el negocio. Cuando tuvo la oportunidad de aparecer a una cinta para Marvel Studios simplemente no lo dejó pasar, y muy pronto brillará como Yelena, una Black Widow tan peligrosa como Natasha que llegará para tomar la batuta. La nueva película de Viuda Negra es dirigida por Cate Shortland, directora que presentará una historia aguda sobre familia, entereza y el delicado tema sobre el abuso hacia las mujeres. Aquí el testimonio de Pugh:

Una de las cosas más interesantes de la película es lo lejos que llegó Cate con ella. Esta película trata sobre el abuso de mujeres. Se trata de cómo les hacen histerectomías involuntarias a los ocho años. Se trata de chicas de todo el mundo a las que les roban. Es tan doloroso y es tan importante.

Pugh sostiene que el abuso de mujeres es un tema que no suele ser tratado en las producciones de Marvel Studios, por lo que verlo hecho realidad le parece inspirador y emocionante.

Para mí es emocionante que las mujeres y niñas de todo el mundo van a ver esto y van a ver una historia de abuso que realmente fue cuestionada por las mismas víctimas. Que una película de Marvel alcance todos esos niveles resulta muy emocionante. Lo mejor de eso es que no resulta una historia grisácea. Verás a estas mujeres esforzarse y ser fuertes, y son asesinas, y sin embargo, todavía necesitan sobre cómo fueron abusadas. Es una pieza increíblemente poderosa.

Algunos meses atrás se reveló que Florence Pugh tomará el lugar de Scarlett Johansson en el MCU, noticia que fue recibida con alegría por algunos pero no tanto por otros. La actriz sabe que le espera una gran prueba cuando la película llegue a los cines: es necesario que su personaje se gane la simpatía del público para poder continuar de manera efectiva en la saga, a decir verdad las posibilidades se encuentran a su favor. Marvel Studios está a punto de incorporar a actores jóvenes que interpreten a los superhéroes de mañana y Florence parece ya tener un lugar muy seguro; por supuesto que Disney no dejará marchar a una nominada al premio Óscar y al BAFTA.

La pandemia de coronavirus causó grandes cambios en el calendario que Marvel Studios tenía planeado para la fase 4, por lo que todas las películas han tenido que someterse a nuevas fechas. Los estrenos han sido reorganizados de la siguiente forma: Black Widow, 6 de novimebre de 2020; Eternals, 12 de febrero de 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 7 de mayo de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 5 de noviembre de 2021; Thor: Love and Thunder, 8 de julio de 2022. ¿Lograrán la nueva etapa tener mayor impacto que las anteriores? La adición de los 4 Fantásticos, Deadpool y los X-Men representa una gran promesa para las nuevas historias. El cine de superhéroes está muy lejos de terminar.

