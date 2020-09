Emmy 2020: Chadwick Boseman, Diana Rigg, Naya Rivera y más, fueron homenajeados en el 'In Memoriam'

Este domingo se celebró la entrega de los premios Emmys de este año. El 2020 nos ha enseñado a encontrar nuevas maneras de que este tipo de eventos se lleven a cabo, resumen la necesidad de estar reunidos en un solo sitio; por lo que la ceremonia fue muy diferente a la que se ha televisado en sus años anteriores, con cartones tamaño real de los actores sentados en las butacas, entregas a distancia y videollamadas para que los galardonados dieran sus discursos de aceptación. Lo que sí no cambió fue el pequeño, pero significativo momento en el que se recuerda a los fallecidos de la industria, en el cual destacaron los nombres de Chadwick Boseman, Diana Rigg, y Naya Rivera.

El ‘In Memoriam’ siempre es una de las partes más crudas y tristes de las entregas de premios de este tipo. Porque por un lado está la celebración de aquellos que se merecen el triunfo como Mark Ruffalo con I Know This Much Is True - 83%, las sorpresas como la que dio la multipremiada Schitt’s Creek o Zendaya al llevarse la estatuilla por Euphoria - 76%. No obstante, durante 4 minutos recordamos a aquellos que se nos adelantaron en esta sección que busca honrar la memoria de quienes participaron dentro y fuera de la pantalla chica.

«Gabi» Wilson, mejor conocida por su nombre artístico H.E.R., fue la encargada de interpretar la canción que acompañó a las imágenes de los fallecidos. Con el piano como instrumento, la ganadora de dos premios Grammy interpretó “Nothing Compares 2 U”, interpretada originalmente por Sinéad O’Connor. La sección abrió con la cara de Regis Philbin famoso por su destacada carrera como el host del programa matutino Who Wants to be a Millionare? Quien falleció en mayo a los 88 años de edad.

Las caras que aparecieron en este segmento que robaron más atención y lamentos en redes sociales fueron las del actor de Pantera Negra - 90% y la actriz de Glee, quienes cuentan con un grupo de fanáticos bien afianzados gracias a estas producciones y se puede agregar que sus fallecimientos fueron de lo más sonados e inesperados de este año. El primero pereció hace unas semanas después de una dura batalla en contra del cáncer de colón, mientras que Rivera fue encontrada en un lago después de haber sido reportada como desaparecida mientras tomaba un descanso con su hijo de cuatro años.

Se destacó también que a pesar del corto tiempo se incluyera en el ‘in memoriam’ a Ruth Bader Ginsburg, jueza y jurista estadounidense que destacó especialmente por su trabajo en la lucha por la igualdad legal de género, y quien falleció a penas el viernes pasado por complicaciones de cáncer. En el marco televisivo fue recurrente dentro de programas y documentales además de inspirar un sketch para Saturday Night Live.

Claro que por más que buscan incluir a todos y honrar a aquellos que fueron importantes para la industria del entretenimiento siempre hay quien queda fuera. De esos nombres ‘olvidados’ los fanáticos en redes sociales destacaron al basquetbolista Kobe Bryant quien falleció a principios de año en un accidente aéreo. A él se sumó la ausencia de Nick Cordero, actor de televisión, cine y teatro, destacado en Broadway y quien falleció a causa de COVID-19.

RuPaul, por su parte, cuando ganó su quinto premio por ser el anfitrión del reality show RuPaul's Drag Race , dedicó el premio al difunto Chi Chi DeVayne, quien compitió en el programa durante dos temporadas. DeVayne murió a los 34 años en agosto mientras estaba hospitalizada por neumonía.

