WandaVision lanza su primer tráiler

Luego de una larga espera y con la incertidumbre de si la producción se había visto afectada por la pandemia, Disney Plus ha compartido el tráiler oficial de WandaVision, la serie de Scarlet Witch que lanzará este año. El show es protagonizado por Elizabeth Olsen, actriz que da vida al personaje en las películas de Marvel, una integrante de los Vengadores que finalmente recibirá un tratamiento más profundo.

No dejes de leer: WandaVision sí llegará a Disney Plus en 2020, pese a rumores de retraso

El adelanto explica cómo es que la Bruja Escarlata estará atrapada en una especie de realidad alterna en la que ella y su amante, el androide Vision, quien murió al final de Avengers: Infinity War - 79%, sigue con vida. Por lo visto, los poderes de la superheroína ganarán una nueva fuerza y una mucho más cercana a la de su versión en las historietas, en las que ella puede controlar la realidad y no sólo tiene poderes telequinéticos.

Wandavision será el primer show de Disney Plus para Marvel en llegar, luego de que retrasos a causa de la pandemia dieran problemas a The Falcon and the Winter Soldier. El programa sumará nuevos personajes del canon de la firma de cómcis y tendrá repercusión importante en la saga de películas con la que guarda continuidad. Tan es así, que el productor Kevin Feige ha confirmado que el show estará directamente vinculado a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La serie todavía no tiene fecha de estreno, pero la podemos esperar antes de terminar el año.