WandaVision sí llegará a Disney Plus en 2020, pese a rumores de retraso

Han sido días agitados para las series de Marvel Studios en Disney Plus. Las noticias que recibimos sobre ellas se han tornado escasas en los últimos meses, sin embargo, hace un par de días The Hollywood Reporter apareció con la novedad de un retraso importante para WandaVision, producto que tendrá como protagonistas a Elizabeth Olsen y a Paul Bettany. Un artículo del medio informativo anunció con bombos y platillos que la serie había sufrido un importante cambio de fecha y que solamente aparecería en la plataforma del ratón hasta principios de 2021. Pues bien, eso ha cambiado ahora y una actualización en los datos señala que las cosas se mantienen justo como estaban. ¡Hora de respirar aliviados, fanáticos!

Cuando Marvel Studios anunció una serie para varios de los personajes secundarios de su universo los fans reaccionaron con grandes alabanzas. Kevin Feige se sintió orgulloso de dar luz verde a producciones como WandaVision, Loki y Falcon and the Winter Soldier, dotadas con algunos de los personajes más carismáticos del MCU; varios de ellos empezaron como algo pequeño, no obstante, con el paso del tiempo se ganaron la atención del público y un lugar muy especial en la lucrativa ficción; ahora Marvel Studios quiere explotar sus nombres hasta las últimas consecuencias y los fans están ansiosos de que las cosas se desarrollen de tal manera.

The Hollywood Reporter informó a través de un artículo que WandaVision había sufrido un retraso hasta primavera de 2021, pero ahora sabemos que la serie mantendrá su fecha de estreno para finales de 2020. No existe una fecha realmente específica para su llegada a la plataforma pero al menos tenemos la certeza de que no lo hará para el año siguiente. Los capítulos terminaron de rodarse tiempo atrás y sería una pena tener que esperar más tiempo del previsto para su estreno. Bajo ninguna circunstancia le conviene a Marvel tener a todos sus fans sin nuevo material para disfrutar por un prolongado periodo de tiempo. ¿Cuál será la razón por la que THR anunció un retraso y luego lo modificó?

Tal vez la tentativa de retraso apareció debido a los cambios importantes que se han hecho a las películas de Marvel Studios. Recordemos que todas y cada una modificaron sus fechas de lanzamiento debido a la pandemia de coronavirus que azotó a Hollywood y al mundo de forma inesperada. Es probable que se considerase una nueva fecha para la serie de la Bruja Escarlata y Vision debido a su conexión con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la próxima cinta del hechicero supremo que incluirá entre sus personajes a Wanda Maximoff; algunos están de acuerdo en que la serie y la película mantendrán una fuerte conexión respecto al tema del multiverso, algo que los fanáticos han estado esperando con mucha emoción. La realidad es que solo lo descubriremos hasta que ambas se encuentren disponibles para el público.

Claro que las cosas podrían cambiar para WandaVision en cualquier momento, con Disney confirmando un retraso efectivo para la serie en las próximas horas o días. Tendremos que esperar por un comunicado oficial de la empresa para averiguarlo; con los tiempo complicados a los que se enfrenta la industria del entretenimiento, cualquier cosa podría pasar. Al menos en estos momentos podemos tener la certeza de que la serie todavía se mantiene para finales de 2020 y con grandes expectativas de éxito en Disney Plus. La plataforma vaya que ya necesita nuevo contenido original, los suscriptores están perdiendo el interés; recordemos que la primera y última serie nacida bajo su sello fue The Mandalorian - 90%, y ya falta muy poco para que cumpla un año. ¡Apúrate, Disney!

Muchos son los cambios que nos esperan con la llegada de nuevas series y películas al universo creado por Marvel Studios. Los más exigentes del fándom esperan que la empresa se supere a sí misma y sea capaz de entregarnos nuevas aventuras que dejen en ridículo a las observadas con las últimas aventuras de los Vengadores; sin lugar a dudas, es hora de que el estudio tome un cambio importante de perspectiva y no solamente continúe produciendo su material en masa con el repetido estilo que ya todos conocemos muy bien. La empresa tiene la oportunidad de hacer cosas diferentes y de generar un cambio en sus aparatados, con la capacidad de convertirse en una potente voz para el mundo.

Las siguiente películas de Marvel comenzarán a llegar muy pronto a los cines. La nueva etapa viene cargada con rostros diferentes y aventuras que seguramente exigirán mucho más de sus protagonistas. Llegarán a la cartelera bajo el siguiente orden: Black Widow, 6 de novimebre de 2020; Eternals, 12 de febrero de 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 7 de mayo de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 5 de noviembre de 2021; Thor: Love and Thunder, 18 de febrero de 2022; Capitana Marvel 2, 8 de julio de 2022.

