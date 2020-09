Tenet: John David Washington revela que todavía no entiende la película por completo

Si eres de los que ya decidieron asistir al cine a ver Tenet - 83% contra todo pronóstico y respetando los nuevos protocolos de distanciamiento social, seguramente saliste de la sala con muchas preguntas. La nueva película de Christopher Nolan es toda una producción del tipo James Bond con el característico toque narrativo del director de El Origen - 86%: así es, todo un enredo. Pero no debes preocuparte porque los mortales no somos los únicos que no comprendimos la trama por completo, tal como recientemente reveló El Protagonista, John David Washington.

No te puedes perder: Los Nuevos Mutantes: los superhéroes de terror para una nueva generación

Christopher Nolan es conocido por crear películas muy complejas y que necesitan varias revisiones para descifrarse por completo. Sin embargo, esto se ha convertido en algo controvertido para Tenet, ya que algunos críticos han argumentado que la película es innecesariamente confusa y ha sido uno de los motivos de que las reseñas no hayan sido del todo positivas.

A pesar de ser literalmente El Protagonista, John David Washington no tuvo ningún problema en decir que todavía está aprendiendo más sobre la película viéndola de nuevo. El intérprete explicó a GQ que su personaje le ayudó a comprender Tenet en conjunto, pero incluso él ha tardado en entender por completo todos los conceptos que son presentados en la historia (vía Cinema Blend):

Todavía estoy aprendiendo, para ser honesto. Movimientos temporales de pinza, puntos de entropía: cada vez que la veo, entiendo mejor lo que hizo Chris en su conjunto. Mi comprensión fundamentada vino de mi personaje, el Protagonista. Así fue como pude entender al menos lo que estaba haciendo con mi papel en el guión. Y honestamente, también, parte de la capacitación que estábamos haciendo realmente me ayudó a comprender mejor el concepto.

Si bien es indudable que la película es difícil de seguir y en algún punto las escenas de acción combinadas con la trama de la inversión del tiempo son demasiado rápidas para el espectador, Nolan coloca al personaje de Neil (Robert Pattinson) como una guía a la que no hay que quitarle la vista de encima desde el inicio del filme.

También te recomendamos: Mulán habría superado recaudación de Tenet por compras a través de Disney Plus

Durante toda la película sabemos poco sobre el personaje de Neil. En realidad, aparece de la nada cuando el Protagonista se encuentra en Bombay y se convierte en su principal aliado en la búsqueda del oligarca ruso Andrei Sator (Kenneth Branagh) y su relación con la entropía invertida. En el transcurso de la historia es evidente que el experto en Física sabe mucho más de lo que aparenta, revelándose al final cuál es su origen y el nombre de la persona que lo contrató para impedir la destrucción del mundo.

Sin embargo, fuera de la pantalla el propio Robert Pattinson está lejos de tener las respuestas a todas las incógnitas como su personaje en Tenet (quienes algunos fans piensan se trata de una representación del propio Nolan en el filme). En una entrevista realizada meses atrás para Esquire, el famoso actor reveló que la película de hecho sí es “increíblemente complicada” y necesitó que su co-protagonista, John David Washington, le ayudara a darse cuenta que su interpretación de la historia había sido completamente errónea (vía IndieWire):

El último día, le hice una pregunta sobre lo que estaba sucediendo en una escena, y fue una interpretación profundamente equivocada del personaje. Y fue como, ‘¿Has estado pensando esto todo el tiempo?’

Con o sin una trama difícil de comprender, es un hecho que Tenet es una gigante producción que sólo se puede disfrutar en el santuario de los fans del séptimo arte: el cine. Desafortunadamente la pandemia de COVID-19 arruinó por completo los planes de Warner Bros. y Christopher Nolan, y aunque las salas de proyección han abierto sus puertas en diferentes países, la baja asistencia es notoria. En algunas funciones en México el número de visitantes no llega ni a 10 personas.



Hasta el momento se ha reportado que Tenet - 83% ha recaudado US$ 207 millones, cantidad con la que apenas logra cubrir sus gastos de producción y distribución. Habrá que darle más días al filme que desde el 16 de septiembre ya puede disfrutarse en algunas salas de cine de nuestro país, aunque hasta ahora parece que Disney y su más reciente live-action, Mulan - 83%, resultaron ganadores en la batalla por capturar al público en medio de una pandemia.

Te podría interesar: Christopher Nolan acude a los cines para apoyar a las cadenas pero no ha visto Tenet