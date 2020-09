Demandan a Melissa McCarthy y Warner Bros. por presunta estafa en El Alma de la Fiesta

Las demandas en Hollywood no son asunto nuevo y esta vez la famosa comediante Melissa McCarthy es demandada por US$ 10 millones por presunta estafa relacionada con la conocida película El Alma de la Fiesta - 29%. A la lista de demandados se unen Warner Bros, el director del filme Ben Falcone, la Agencia Gersh, el agente Sean Barclay y los productores Brett Ratner y RatPac (a pesar de que ninguno de los dos estuvo involucrado de manera identificable con la producción). ¿Cuál es el motivo que ha provocado esta bochornosa situación? Te daremos todos los detalles a continuación.

De acuerdo con un extenso informe de Deadline, la demanda fue presentada por Eva Kowalski, quien en 2014 registró en WGA un guión titulado College Mom. La escritora “presentó formalmente los Conceptos” a la Agencia de Gersh durante una reunión celebrada aquel año, donde “el guión, las ideas, la historia y los tratamientos” a los que se hace referencia en la demanda fueron discutidos a profundidad y se le informó que los Conceptos tenían “una probabilidad comercial significativa de éxito”.

No obstante, al final el guión de Life of the Party se presentó como una idea original de la actriz Melissa McCarthy y el director Ben Falcone. El filme fue nominado para un premio Teen Choice por Choice Summer Movie y un Choice Summer Movie Actress para la protagonista. McCarthy también fue nominada a Estrella de Cine de Comedia en los People's Choice Awards 2018, galardón que se llevó a casa. La película recaudó un total de US$ 66 millones en todo el mundo.

En la demanda presentada recientemente, la defensa de Kowalski alega de que los demandados “incumplieron el contrato implícito”, dado que produjeron la película como se si se tratara de un proyecto propio sin permiso de la demandante y sin otorgarle una compensación monetaria al nivel del éxito del filme:

Los Demandados incumplieron el contrato implícito de hecho, entre otras acciones, al apropiarse indebidamente, usar y explotar los Conceptos del Demandante y al revelar los Conceptos del Demandante y producir la exitosa Life of the Party, reempaquetado como el propio proyecto de los Demandados sin el permiso de la Demandante y /o sin compensar a la Demandante en forma de pagos, crédito y otras consideraciones a la Demandante.

En el mismo sentido, la demanda afirma que hubo un "acuerdo secreto" entre la Agencia Gersh y Melissa McCarthy para apropiarse de su guión y compensarla después:

La Demandada McCarthy sabía que la interferencia era cierta o sustancialmente segura de ocurrir como resultado de sus acciones. La Demandada McCarty quería y tenía la intención de interferir con el contrato entre la Demandante y los Demandados de Gersh porque ganarían más dinero pisoteando los derechos de la Demandante y luego incluyéndola y compensándola.

La demanda busca "no menos de US$ 10 millones", así como una orden judicial contra Life of the Party para que "los acusados destruyan todos los materiales de toda naturaleza y clase en su posesión, custodia o control que se basan en los Conceptos de la Demandante”. Cabe resaltar que Kowalski se enteró de la presunta violación a su contraro cuando se estrenó Life of the Party el 10 de mayo de 2018, pero le ha llevado casi dos años y medio emprender acciones legales.

El Alma de la Fiesta - 29% está protagonizada por McCarthy, quien interpreta a una madre que después de encontrarse sola cuando su esposo se divorcia de ella y su hija se va a la universidad, toma la decisión de regresar a la escuela y en el proceso de vuelve una chica más del grupo de amigas de su hija. Los representantes de la actriz, Falcone, la Agencia Gersh y Warner Bros. se han negado a emitir comentarios sobre la demanda en su contra.

