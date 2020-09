Fanáticos homenajean a Adam West por su cumpleaños y por el Batman Day

Batman es un superhéroe tan grandioso que cada generación ha tenido una o varias versiones en los cómics, el cine o la televisión, y una gran cantidad de fans apasionados del superhéroe de DC Comics lo conocieron gracias al actor Adam West, quien nació un 19 de septiembre de 1928 y falleció el 9 de junio de 2017. Hoy los que crecieron viendo las aventuras del Hombre Murciélago en la piel de Adam West celebran en conjunto su cumpleaños y el Día de Batman, que tiene lugar el tercer sábado de septiembre y este 2020 coincidió con el natalicio del fallecido actor.

Adam West es una leyenda al mismo nivel que Christopher Reeve, quien encarnó a Superman en una saga de películas que marcó a toda una generación. La versión interpretada por West era bastante cómica y se alejaba de los orígenes oscuros del personaje en las historietas. Además de actuar en la serie de Batman en más de 100 episodios, protagonizó Batman: La Película - 80%.

En 1989 Tim Burton llegó a revolucionar la imagen que tenían los espectadores del show ligero de West, pero aunque esa imagen oscura y vengadora llegó para quedarse, el Batman gracioso anterior dejó un importante legado en el público e influyó en directores de la talla de Christopher Nolan, quien en el siglo XXI fue responsable de la mejor trilogía del Hombre Murciélago hasta la fecha.

El próximo año el Batman Day no coincidirá con el cumpleaños del legendario actor, así que esta es la oportunidad perfecta si eres un fanático y quieres compartir tu amor por él en redes sociales. A continuación les dejamos algunas de las publicaciones recopiladas por Movie Web:

Este año, #BatmanDay cae en el cumpleaños de Adam West. Entonces, ¿Qué haría Batman? 1. Está preparado para múltiples contingencias 2. Sé amable con los niños, los ancianos, las monjas y los patos bebés 3. Beba un vaso de suero de leche antes de entrar a una discoteca 4. La gramática es importante, amigo 5. Golpea siempre a un nazi

This year, #BatmanDay falls on Adam West's birthday. So, WWBMD?

1. Be prepared for multiple contingencies

2. Be kind to kids, the elderly, nuns, and baby ducks

3. Drink a glass of buttermilk before entering a disco

4. Grammar is important, chum

5. Always punch a Nazi pic.twitter.com/5LdXJ0BoaV — Barry Crain (@BarryCrain) September 19, 2020

Recordando al inolvidable y loco Adam West, nacido hoy en 1928. #BatmanDay

Remembering the unforgettably wacky Adam West, born today in 1928. 💣 #BatmanDay pic.twitter.com/vPdBuCMNFO — Marshall Julius (@MarshallJulius) September 19, 2020

Así que el #BatmanDay cae el mismo día que el cumpleaños de MI verdadero Batman, el difunto Adam West, también conocido como mi primera verdadera introducción al cruzado encapuchado que me llevó a amarlo tanto como lo amo hoy, el más grande que jamás se haya puesto la capucha. Honrado de haberte conocido y gracias.

so #BatmanDay falls on the same day as MY true batman the late Adam West’s birthday, aka my first true introduction to the caped crusader which led me to loving him as much as i do today, the greatest to ever put on the cowl, im honored that i got to meet you and thank you ❤️ pic.twitter.com/2XdGfyYGOM — sabrina🦇 (@nightwaynes) September 19, 2020

¡Feliz cumpleaños Adam West y feliz día de Adam West desde Walla Walla! Aunque los eventos en vivo están cancelados, eso no nos impedirá celebrar el legado de nuestro héroe local.

Happy Birthday Adam West and Happy Adam West Day from Walla Walla! Even though live events are cancelled today that is not going to stop us from celebrating the legacy of our hometown hero pic.twitter.com/jrtquoNLUd — rick in Walla Walla (@mercer_rick) September 19, 2020

Para innumerables fanáticos de varias generaciones, Adam West fue Batman. Muy apropiado, entonces, que deberíamos celebrar el Batman Day en su cumpleaños. Adam West nació el 19 de septiembre de 1928. # Batman66

For countless fans across multiple generations, #AdamWest *was* #Batman. So fitting, then, that we should celebrate #BatmanDay on his birthday.



Adam West was born on September 19, 1928. #Batman66 pic.twitter.com/WyRR45KL6t — 60s Batman 💥 (@60s_Batman) September 19, 2020

Hace unas semanas Internet Movie Database llevó a cabo una encuesta para que los votantes decidieron cuál es la mejor versión de Batman; Adam West fue preferido por encima de David Mazouz, protagonista de la serie Gotham - 87%, pero perdió contra Christian Bale, protagonista de la trilogía The Dark Knight. En otra encuesta llevada a cabo por Rotten Tomatoes para decidir el personaje mejor adaptado de DC Comics en el cine y la TV, West fue preferido por encima de Val Kilmer y Burt Ward, pero perdió nuevamente contra Bale, que se coronó como el favorito.

Actualmente está en desarrollo una nueva cinta de Batman, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Se espera que está versión sea muy original y se aleje en la medida de lo posible de las adaptaciones anteriores que hemos visto del superhéroe en los últimos años. El último en ponerse la capucha del Hombre Murciélago fue Ben Affleck.

