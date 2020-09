Matt Reeves y Zack Snyder celebran el Día de Batman en redes sociales

Estamos celebrando una fecha muy especial, ¡el Batman Day 2020! Si no estabas al tanto de esta celebración, te contamos que desde hace más de un lustro DC Comics y sus fans reconocen al adorado Caballero de la Noche cada tercer sábado de septiembre. Por supuesto que las publicaciones alusivas al personaje no pueden faltar, mucho menos de dos los directores más involucrados durante los últimos años con la famosa franquicia de superhéroes: Matt Reeves y Zack Snyder.

No te puedes perder: Los Nuevos Mutantes: los superhéroes de terror para una nueva generación

Actualmente el director Matt Reeves está trabajando en la producción de The Batman , la nueva adaptación de la historia de Bruce Wayne que pretende estrenarse el 1 de octubre de 2021. La película estará protagonizada por Robert Pattinson en el papel principal, Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como El Acertijo, Jeffrey Wright como el comisionado James Gordon, John Turturro como Carmine Falcone, Peter Sarsgaard como Gil Colson, Jayme Lawson como Bella Reál, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Colin Farrell como El Pingüino.

Dado que Pattinson había resultado positivo al COVID-19, la producción de The Batman había tenido que detenerse de nuevo. Afortunadamente la situación ya está bajo control, y con nuestro protagonista en las mejores condiciones de salud, el filme que dará inicio a una nueva etapa en las películas de DC Comics ha vuelto a poner manos a la obra. Matt Reeves se mantiene muy al pendiente de sus nuevos fans, con quienes ya celebró su primer Batman Day a través de una publicación en Twitter:

A new piece of art from the incredible Bill @sinKEVitch !

Happy #BatmanDay pic.twitter.com/3t3TlLJRVP