En juicio de Johnny Depp contra Amber Heard revelan comprometedores mensajes de la actriz a su madre

Actualmente Johnny Depp se está enfrentando en un juicio contra The Sun, periódico británico que lo llamó “golpeador de esposas” en un artículo por las acusaciones de su ex-esposa Amber Heard. Aunque todavía hay un juicio que se enfocará específicamente en los dos actores, éste da mucho de qué hablar, ahora la actriz reveló mensajes que envió a su madre en 2013 donde ya expresaba su preocupación por el comportamiento violento de Depp.

En los últimos meses el actor comenzó a revelar imágenes, mensajes y audios donde escuchamos a su ex-esposa confesando que lo golpeó, lo cual hizo que la opinión pública sobre el protagonista de la saga Piratas del Caribe cambiara. No obstante, en el juicio de Depp contra The Sun, Heard está defendiéndose con todo lo que tiene a su disposición, y en ciertos momentos ha dado la impresión de que Johnny lleva las de perder.

En el cuarto día como testigo, la actriz dijo que estaba tan enamorada de su entonces pareja que tenía la esperanza de que algún día superara su adicción al alcohol y las drogas. En marzo de 2013, mes en el que ella asegura haber sido golpeada por Depp tras discutir sobre una pintura de su ex-novia Tasya van Ree, envió mensajes a su madre Paige donde describe al actor como “violento y loco”.

Este jueves Heard fue cuestionada por la abogada Sasha Wass, sobre los mensajes que envió a su madre el 22 y 23 de marzo de 2015, y estos fueron los textos leídos ante la corte:

Es terrible, mamá. No se que hacer.

Está loco, mamá. Violento y loco. Estoy desconsolada porque es a quien amo.

Siento que estoy en un tren muy rápido que está a punto de explotar, pero no quiero saltar y dejar atrás mi amor. Así que me quedo en el tren, aunque sé que está a punto de explotar.

Para la corte, Amber Heard declaró lo siguiente, un testimonio que podría poner de cabeza lo dicho por Winona Ryder y Vanessa Paradis:

Estaba tan enamorada de Johnny en ese momento. Habíamos pasado un año maravilloso juntos donde estaba sobrio y limpio, y así es como lo conocí. Y Johnny, cuando era así, (es) generoso, amoroso, es un hombre notable cuando es así. Lo amaba y no quería perder eso... el otro lado de él era un monstruo, pero siempre mantuve la esperanza de que se limpiara y se pusiera sobrio.

Al juicio de Johnny Depp contra The Sun todavía le quedan varios días por delante pero las cosas no parecen llegar a una conclusión definitiva. Ambos actores han presentado evidencia que demuestra las personalidades complicadas de cada uno, haciendo cada vez más difícil llegar a un cierre satisfactorio no solo para el tribunal, también para los medios y los usuarios de las redes sociales que se mantienen pendientes del caso con lupas. Lo que tenemos claro es que la reputación de ambos podría terminar lo suficientemente dañada como para perder trabajos importantes en Hollywood y para quedar marcados de por vida entre la industria.

¿Quién saldrá victorioso en este enfrentamiento? El nombre del ganador será indispensable para conoce al vencedor del otro juicio únicamente protagonizado por Amber Heard y Johnny Depp. Al menos en Londres sabemos que la gente está del lado del actor, durante los últimos días se han fotografiado a fanáticos que regalan flores a Depp en señal de apoyo.

