Revelan posible lista de infidelidades de Amber Heard a Johnny Depp

La tercera semana del juicio entre Johnny Depp y The Sun se continúa desarrollando en los Reales Tribunales de Justicia en Londres con Amber Heard como una de las testigos principales. Las declaraciones en el estrado han sido abundantes y escandalosas, con ambos actores lanzando su mejor arsenal el uno contra el otro, convirtiendo a la batalla legal en un verdadero espectáculo mediático que tiene a las redes sociales pendientes de todos los detalles. En esta ocasión se revela una lista de los presunto actores con los que Heard le fue infiel a Johnny desde los inicios de su matrimonio. Sigue leyendo para conocer los nombres de este reciente episodio.

No te pierdas: Amber Heard admite que agredió físicamente a Johnny Depp pero lo justifica

Todos hemos escuchado de la tormentosa relación entre Amber Heard y Johnny Depp. Se casaron en 2014 y se divorciaron en 2017, sin embargo, desde entonces no han podido llevar las cosas en paz. Ella lo acusó de violencia doméstica en 2018 y el caso llegó hasta la corte; durante meses cada uno presentó evidencia sobre los ataques del otro pero las cosas no parecían querer asentarse; el villano de la historia no era claro y el público no sabía qué pensar. Con la revelación de unos audios que pusieron a Amber en mala posición, la balanza se inclinó un poco a favor de Johnny. Ahora se desarrolla el juicio contra The Sun y la situación se mantiene confusa.

El enfrentamiento de The Sun y Johnny Depp inició en 2018, cuando el medio informativo publicó un escandaloso artículo en el que abiertamente denomina al actor como un “golpeador de esposas”. Depp no lo pensó dos veces al momento de demandar al sitio por difamación. El juicio debió desarrollarse tiempo atrás, pero la pandemia por Covid-19 lo pospuso hasta el mes presente; desde el primer día los tabloides se han llenado con las declaraciones polémicas de los implicados, actores, abogados y testigos.

De acuerdo con la información de Reuters, Johnny Depp acusó a Amber Hear de serle infiel con varios actores muy famosos de la industria hollywoodense, se trata de Leonardo DiCaprio, James Franco, Eddie Redmayne, Channing Tatum, Eddie Redmayne, entre otros. Por su parte, Amber Heard negó absolutamente todas las acusaciones de su ex-esposo respecto a la infidelidad, además, arremetió contra el actor revelando sus presuntos ataques de cólera cuando tenía alguna escena romántico con actores en películas. Aquí las palabras de la actriz.

Te invitamos a leer: Amber Heard declara que Johnny Depp la mantuvo como "rehén" y amenazó con matarla

[Depp] insistía en que cada actor masculino intentaba acostarse conmigo y que había tenido una aventura con ellos, que había hablado con la gente y sabía todo al respecto. Intentaba atraparme tomando mi teléfono o diciéndome que alguien le había dicho que estaba teniendo una aventura amorosa y que actuaba como si tuviera información que lo demostrara, cuando yo realmente no. Me acusó de tener relaciones con cada uno de mis co-protagonistas, película tras película: Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, BillyBob Thornton, Channing Tatum; incluso mujeres co-protagonistas como Kelly Garner. También me acusó de tener relaciones con estrellas con las que hice alguna audición, como Leonardo DiCaprio. Se burlaba de mí, especialmente cuando estaba borracho o drogado.

Continúa:

Exigió saber sobre cualquier escena romántica en una película y se quejó de cómo la gente puede verme 'follar en cámara'. Incluso se conseguía copias de los guiones que estaba viendo, sin preguntarme, para revisarlos por sí mismo. Sus reglas se hicieron más estrictas cada año que estuvimos juntos sobre qué desnudos o escenas eran aceptables, queriendo descripciones de cada detalle, cada aspecto de las escenas y cómo estaban cubiertas, imponiendo restricciones crecientes sobre lo que podía y no podía hacer.

¿Cómo terminará el juicio entre Johnny Depp y The Sun? La reputación del actor y Amber Heard están atravesando un momento muy delicado, sobre todo ella. Las redes sociales se han puesto en contra de la estrella de Aquaman, al punto de que se ha convertido en un fantasma de Twitter y ha desactivado los comentarios en sus publicaciones de instagram. Solo el tiempo nos dirá si ambos logran recuperar el pleno favor de los fans, por ahora sus caminos en la industria del cine lucen bastante oscuros.

También puede interesarte: Ex-asistente de Johnny Depp declara que Amber Heard es una sociópata