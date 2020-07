Yalitza Aparicio se declara fanática del Cruz Azul y envía mensaje inspirador al equipo

Yalitza Aparicio es una de las figuras más reconocidas del cine mexicano en los últimos años. La oaxaqueña de 26 años se ha convertido en orgullo nacional gracias a su lucha por distintas causas sociales; su popularidad llegó gracias a su notable participación en la cinta Roma - 99% de Alfonso Cuarón, papel que le valió el reconocimiento internacional, premios y nominaciones en los festivales más prestigiosos del cine. Ahora, en un nuevo video, Aparicio envía las mejores vibras al Cruz Azul, el equipo de fútbol mexicano que durante los últimos días se ha convertido en el favorito para el título mayor de la Liga de Apertura 2020.

La actuación de Yalitza Aparicio en la multipremiada cinta de Cuarón le concedió nominaciones en la categoría a Mejor Actriz de los premios Óscar, en los Critic’s Choice Awards, en los premios Platino, en los premios Ariel y en los premios Hollywood Films, resultando ganadora en este último certamen. Con un solo papel en su carrera y sin una formación como actriz, Yalitza Aparicio ha logrado llegar lejos y ser una voz de cambio y justicia para las personas segregadas. En 2019 Yalitza Aparicio fue nombrada Embajadora de la Buena Voluntad por parte de la UNESCO, honor que la hizo viajar a París para tomar protesta; también el año pasado fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la actualidad, conjunto seleccionado por la BBC que reúne a quienes han contribuido a mejorar el mundo en distintas áreas con sus ideas y luchas.

A través de sus redes sociales, el Cruz Azul compartió un video de pocos segundos en donde podemos a Yalitza Aparicio enviando todo apoyo al equipo de fútbol. El material convirtió a la actriz en tendencia y nos reveló su pasión por este deporte tan importante en México desde hace mucho tiempo. A lo largo de su historia, los Cementeros de la Máquina han tenido altibajos, pero tal parece que por fin están cerca de la buena, así lo menciona la actriz en su mensaje de aliento. Puedes ver la publicación compartida en el Twitter del equipo a continuación:

Tenemos un mensaje de una aficionada celeste que seguro conocen. 💙@YalitzaAparicio



Ya estamos en vivo en Facebook, Azules. Ahí los vemos. 👀https://t.co/khj42aLUSv #EstaEsLaBuena pic.twitter.com/DciAwqRBk0 — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) July 23, 2020

Yalitza Aparicio continúa preparándose para ofrecer más papeles increíble al mundo, dejó de vivir en México y decidió perseguir sus sueños en el extranjero; pero claro que sus metas no son motivo para no continuar involucrándose en múltiples causas que nos hagan ejercer consciencia sobre los problemas sociales que existen en México. Por ejemplo, la actriz se ha convertido en una voz de impacto en el tema del racismo en México y los derechos de las trabajadoras domésticas. En mayo publicó a través del New York Times un artículo contundente, In Mexico, ‘Roma’ Lit a Fire for Workers’ Rights (En México, “Roma” encendió un fuego por los derechos de los trabajadores), pieza en la que escribe: "Nunca pensé que una sola película podría generar conciencia social y cambio. Eso es exactamente lo que sucedió".

Aunque en México existan innumerables personas incómodas con el talento y el éxito que ha tenido Yalitza Aparicio, está claro que ella nunca se dejará afectar por los comentarios malintencionados. La joven se mantiene firme como una de las figuras más importantes del cine mexicano en los últimos años y es una voluntad realmente activa en el tema de cambiar los injustos paradigmas establecidos por la sociedad mexicana tiempo atrás.

¿Cuál será el siguiente proyecto de Yalitza Aparicio en la pantalla grande? Las posibilidades son múltiples y estamos seguros de que nos sorprender con un papel increíble y con una actuación destacada. A pesar de que en Roma no contó con un formación plena, desde entonces fuimos capaces de ver el gran talento que existe en ella; el tiempo que ha pasado lo ha utilizado para desarrollarlo al máximo y no podemos esperar por verla triunfar una vez más. Esperamos que Yalitza perdure en los niveles más altos y siga generando inspiración y reflexiones de gran impacto entre su compatriotas y aquellos que residen más allá

