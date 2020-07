Liga de la Justicia: Ray Fisher revela que el único miembro afrodescendiente de la producción fue eliminado de los créditos finales

Ray Fisher ha vuelto a alzar la voz. En días recientes el actor ha estado en boca de todos después de que revelara que se arrepentía de haber alabado el trabajo de Joss Whedon durante su paso por Liga de la Justicia - 41% y que en realidad había sido muy difícil trabajar con el director. Ahora, ha hecho uso de sus redes sociales para denunciar la invisivilización de uno de los trabajadores del departamento de peinado y maquillaje, alegando que no apareció en los créditos finales de la película que reunió a los héroes de DC en 2017.

Todo comenzó con el artículo que publicó Variety en el que cuestionaban la inclusión de personas afrodescendientes en la industria del entretenimiento, que si bien se ha encargado de poner más personajes de color frente a la cámara faltaba hacer un cambio detrás de cámara y que las producciones también dejen de ser racializadas en los distintos departamentos que las componen, en especial en los camerinos donde se llevan a cabo los arreglos de peinado y maquillaje. Fue este artículo lo que permitió a Fisher (Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, Liga de la Justicia - 41%) contar una de las experiencias que tuvo en Liga de la Justicia.

De acuerdo con lo que publicó en su cuenta de Twitter, el barbero que trabajó durante los ocho meses de filmación y durante el proceso de nuevas grabaciones, de nombre Wayne Nembhard, no obtuvo su crédito en pantalla grande en los créditos finales de Liga de la Justicia - 41%. Aunado a esto Fisher destacó que Wayne era el único hombre negro trabajando en el área de peinado y maquillaje:

A pesar de lo que pedí en múltiples ocasiones, a mi barbero (Wayne Nembhard) no se le acreditó de ninguna manera por su trabajo en la versión en cines de Justice League. Wayne trabajó con nosotros para TODO el proceso de fotografía principal (8 meses) y la mayoría de los reshoots

Wayne se tomó el tiempo que le pidieron de su exitoso negocio, un salón de peluquería unisex llamado Extreme Cutz en St. Albans, Reino Unido, para trabajar con nosotros. Que yo sepa, él fue el único hombre negro dentro del tráiler de peinado y maquillaje

El actor hizo hincapié en que resultó doloroso ver los créditos de la película y descubrir que el nombre de su barbero no aparecía. Puede ser que muchos ni siquiera lean los créditos de una película, pero resultan importantes al momento de la visibilización y el reconocimiento que se le da a cada uno de los que formaron parte de una producción. Siendo consciente de esto, Fisher alegó que su único requerimiento para el corte de Zack Snyder era que se le diera el crédito merecido a Wayne. Añadió que el también director de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% quedó muy sorprendido al saber que el profesionista de cabello y barba no formó parte de los créditos:

Cuando Zack me contó que Snydercut había sido liberado, solo tuve una solicitud: que se le diera crédito a Wayne por su trabajo. Zack se sorprendió de que Wayne no fuera acreditado en la versión teatral y me aseguró que Wayne definitivamente recibiría crédito en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No se trata solo de una película. Estas cosas son más profundas que la estética artística. Responsabilidad > Entretenimiento

La ausencia de Wayne en los créditos se podría tomar como un acto de racismo, y como ya se dijo en líneas anteriores, de invisibilización. Por otra parte, se especula que al ser amigo de Fisher podría haber sido exlcuido debido a los problemas que este enfrentó con Joss Whedon, el director de Los Vengadores - 92%.

