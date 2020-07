Mark Zuckerberg es comparado con el Guasón en redes sociales

¿Qué tienen en común el creador de Facebook y uno de los villanos más icónicos de la cultura popular? En esencia y personalidad quizás no mucho o nada, pero cuando Mark Zuckerberg se pone bloqueador podría sustituir a Joaquin Phoenix en la siguiente película de Guasón - 91%, o al menos es lo que los usuarios de Internet piensan, ya que han comparado al magnate con el Payaso de Ciudad Gótica y con muchos otros personajes.

El Internet no perdona a nadie, ni siquiera a uno de los seis hombres más ricos del mundo y que, de hecho, hizo su fortuna gracias a Internet. Pero, trasciende que Mark estuvo en Hawaii este fin de semana, y como todo visitante de esta isla se dio un respiro para disfrutar del mar y las olas, por lo que fue captado surfeando. Nada fuera de lo normal hasta este punto, sin embargo, su cara estaba repleta de bloqueador y Twitter lo pasó a lo grande haciendo memes que lo comparaban con el Joker de Phoenix, de Jack Nicholson y de Cesar Romero.

De acuerdo con Comicbook, el tipo de protector solar que está usando el magnate de Facebook en la fotografía es especializado, ya que es resistente al agua y no daña los océanos, lo cual es recomendable. Pero, los chistes llovieron de todos modos, y otros personajes con los que lo compararon fueron Sin Cara de la película de Estudio Guibli El Viaje de Chihiro - 97%, con personajes de Star Trek, con uno de los personajes de ¿Y Dónde Están las Rubias? - 15%, y hasta Robin Williams con su Sra. Doubtfire, personaje de Papá por Siempre - 71%, salió a relucir en la conversación de los internautas.

Algunas imágenes fueron más creativas que otras, e inclusive se tomaron el tiempo para sustituir la cara del ganador al Óscar a Mejor Actor en este 2020 para incrustar la cara de quien fuera representado por Jesse Eisenberg en la cinta Red Social - 96%. A continuación, te compartimos algunos de los memes que circulan en Twitter:

Estaba tratando de pensar a quién me recordaba la foto de Mark Zuckerberg surfeando y luego se me ocurrió:

Was trying to think of who Mark Zuckerberg surfing reminded me of & then it came to me pic.twitter.com/ybue3Prbkr — Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) July 19, 2020

Nadie ha visto a Mark Zuckerberg y al fantasma de El viaje de Chihiro en la misma habitación, solo se los comento

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz — Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020

Hay una nueva carrera esperando a Mark Zuckerberg

There's a fresh career just waiting for Mark Zuckerberg. pic.twitter.com/o56fyyiLCY — Ivica Milarić (@filmzadanas) July 19, 2020

Mark Zuckerberg con demasiado protector solar puesto parece que está usando una de esas máscaras de Michael Myers que encuentras en Party City

Mark Zuckerberg with too much sunscreen on looks like he's wearing one of those shitty Michael Myers masks you find at Party City pic.twitter.com/7E2DbdUtv6 — Dr. Wolfula 🌕 (@DoctorWolfula) July 19, 2020

Mark Zuckerberg y Mrs. Doubtfire

Terapeuta: Mark Zuckerberg usando demasiado protector solar mientras surfea no es real, no puede hacerte daño Mark Zuckerberg usando demasiado protector solar mientras surfea

Therapist: way too much suncream surfing Mark Zuckerberg isn’t real he can’t hurt you



Way too much suncream surfing Mark Zuckerberg: pic.twitter.com/cQvr618j0b — Jo Lee Joestar (@jo_leeeee) July 19, 2020

Nadie: Mark Zuckerberg surfeando:

Han aparecido imágenes de Mark Zuckerberg surfeando en Hawai con su verdadero rostro expuesto

Pictures have surfaced of Mark Zuckerberg surfing in Hawaii with his true face exposed pic.twitter.com/MmxICJFGpL — dril nye the reply guy (@steve_jorbz) July 20, 2020

¿Por qué parece que Mark Zuckerberg está surfenado lejos de un amor excesivo?

Why does Mark Zuckerberg look like he’s surfing away from an overly amorous @terrycrews ..? pic.twitter.com/8FIXl8IBPd — Ben Spiteri (@Benspiteri) July 20, 2020

¿Es Mark Zuckerberg surfeando en Hawai o la Sra. Doubtfire con su mascarilla de pastel?

Is that Mark Zuckerberg surfing in Hawaii or Mrs Doubtfire in cake face? pic.twitter.com/yySHdhWwD0 — Dustin Pollard (@dustin_pollard) July 19, 2020

Por otra parte, no todo es risas y diversión para el también dueño de Instagram. De acuerdo con ComicBook, ya que, aunque su protector solar es ecofriendly, los habitantes de la isla americana no lo quieren cerca, y la activista Mia Brier junto con otros manifestantes presentaran una demanda en su contra debido a que no quieren que el multimillonario comprara tierras para otra casa en Hawai. La petición dice que fue presentada a la Campaña de Derechos Humanos:

No dejes que los privilegiados roben cosas que ya no les pertenecen. Si firma esta petición, podría salvar vidas y familias. No te quedes callado sobre esto solo porque es rico. Los ricos ya tienen suficiente. Son codiciosos. Esto es codicioso. Él ya tiene diez casas. INCLUYENDO propiedades circundantes para asegurar su privacidad. Él tiene suficiente. Como si esto no fuera ridículo

