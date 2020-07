Estación Zombie 2: Península supera los US$ 13 millones en Corea del Sur

Cuando en 2016 llegó Estación Zombie: Tren a Busan - 95% a los cines, el mundo quedó encantado con esta nueva lectura de los zombies. Muy acostumbrados estábamos a grandes ciudades infestadas de muertos vivientes con rostros americanos; sin embargo, Train to Busan ofreció al zombie coreano en un ambiente reducido y opresor como lo es una línea de tren. Algunos de los protagonistas quedaron atrapados en las vagones iniciales mientras que otros en los finales, dejando en medio a una gran cantidad de criaturas hambrientas para combatir. La secuela, Estación Zombie 2: Península - 80%, ya está aquí y con excelentes números por delante... y tan solo 4 días en cartelera.

Sang-ho Yeon ya había trabajo como director en numerosas producciones coreanas, sin embargo, en 2016 sorprendió al mundo con Tren a Busan, película que le concedió un giro delicioso al género zombie. La aventura se enfoca en la historia de Seok Woo (Yoo Gong), un alto ejecutivo que lleva a su hija a casa de su madre. Todo parece ser un viaje como cualquier otro hasta que poco antes de que el tren parta hacia su destino, un apocalipsis zombie se desata en los vagones. Ahora padre e hija están atrapados, por lo que deberán encontrar la manera de sobrevivir junto a aquellas personas que se encuentran a bordo del tren y llegar a Busan.

Tren a Busan no tardó en recibir absolutamente todos los reflectores internacionales y pronto recaudó una gran cantidad de dinero a nivel mundial; de acuerdo con los número de Box Office Mojo, la cinta fue capaz de reunir más de US$ 92 millones en todo el mundo, una cifra muy destacada para un título de procedencia coreana cuyas aspiraciones eran más o menos moderadas. Ahora le toca brillar a Estación Zombie 2: Península, la estimulante continuación que pretende convertirse en la estrella del momento, y ya lo está consiguiendo en Corea del Sur con sus impresionantes US$ 13 millones de acuerdo con IndieWire, muy lejanos de los US$ 2 millones logrados por la primera entrega.

Tal vez la gran diferencia entre Train to Busan y Península es que la primera pudo obtener un lanzamiento glorioso en el Festival de Cannes, hecho que se le dificultó a la segunda por la inesperada crisis sanitaria que azotó con fuerza al 2020 y a la industria cinematográfica. Cabe decir que Yeon menciona a Mad Max: Furia En El Camino - 97% y Tierra de los Muertos - 73% como sus grandes inspiraciones para la secuela; está claro que el director quiso superarse a sí mismo y las primeras críticas alaban el desafío logrado. Península es un astuto despliegue de drama, acción y terror, lleno de grandes estrellas nacidas en la industria del entretenimiento coreano.

Península se desarrolla algunos años después de Train to Busan. La acción se enfoca en Jung Seok (Kang Dong-won), un hombre que logró escapar de Corea del Sur cuando la pandemia zombie se desató; nuestro protagonista llegó hasta Hong-Kong en compañía de su cuñado, sin embargo, en el camino murieron su hermana y su sobrino. Por azares de la vida es necesario que regrese a su país, su misión será la de conseguir una importante cantidad de dinero, no obstante, el camino hasta su objetivo estará lleno de peligros... incluyendo hordas de zombies hambrientos. Suena como un excelente plan para el fin de semana.

¿Estación Zombie 2: Península llegará pronto a los cines de Latinoamérica? No hay forma de saberlo, en estos momentos algunos países del continente se encuentran en etapas todavía complicadas de coronavirus, incluyendo a México. En nuestro territorio, Cinépolis y Cinemex, así como abundantes cadenas independientes, han vuelto a cerrar sus puertas luego de aspirar a la reapertura exitosa en junio. Los estrenos, incluso los de Hollywood, todavía parecen algo lejano; aunque Warner Bros. seduce con algunos títulos, muchas personas todavía se sienten indispuestas a asistir a los cines por temor a algún contagio. Tal vez el 2020 no esté preparado para recibir a los lanzamiento tal y como los recordamos.

Estación Zombie 2: Península todavía no tiene fecha de estreno en México.

