Keanu Reeves lanzará cómic y es completamente alucinante

¿Hay algo que Keanu Reeves no haga bien? El actor una vez más demuestra su desarrollo soberbio en cualquier terreno artístico de su interés. En años reciente hemos observado un espectacular despunte en su carrera gracias a la trilogía de películas estelarizadas por John Wick, el héroe de acción trágico que ha logrado conquistar al público con su historia y sus increíbles habilidades para el combate cuerpo a cuerpo y el manejo de armas. Ahora, en la antesala de la Comic-Con At Home 2020, USA Today revela que Keanu lanzará un cómic repleto de acción que seguramente se convertirá en un objeto de devoción para sus fans. Las primeras imágenes son alucinantes.

Con sus apariciones en películas como John Wick 3: Parabellum - 98% el año pasado, Always Be My Maybe, y su presentación en la E3 de 2019 con el videojuego Cyberpunk 2077, Keanu Reeves se quedó con los corazones de todos los usuarios de la web, además, las abundantes historias de su amabilidad le valieron el apodo como “el novio de todo Internet”. Su popularidad hizo que muchos se interesaran por su carrera y se redescubrieran algunos pasajes oscuros. La buena voluntad ante la vida del actor lo transformó en una inspiración para millones de personas en todo el mundo, quienes se rendirán a sus pies con cualquier proyecto que presente para la industria.

USA Today nos muestra el primer vistazo a BRZRKR, un cómic de acción que llegará muy pronto y que extenderá sus ediciones solamente a 12 números; la historieta es escrita por Keanu Reeves, quien por primera vez nos sorprenderá con sus dones para este tipo de trabajo. Tenemos la plena certeza de que la publicación agotará sus existencias con suma rapidez, y... ¿quién lo sabe? Tal vez alguna productora tome la decisión de llevarlo hasta la pantalla grande; con las tendencias que ha tomado la industria podemos esperar cualquier cosas. Puedes leer la sinopsis de BRZRKR a continuación:

El hombre conocido solo como Berzerker es mitad mortal y mitad Dios, maldito y obligado a la violencia ... incluso con el sacrificio de su cordura. Pero después de recorrer el mundo durante siglos, Berzerker finalmente pudo haber encontrado un refugio, trabajando para que el gobierno de EE. UU. Peleara en batallas demasiado violentas y peligrosas para cualquier otra persona. A cambio, a Berzerker se le otorgará lo que desea: la verdad sobre su interminable existencia empapada de sangre ... y cómo terminarla.

BRZRKR será publicada por la editorial BOOM! Studios y, además de Keanu Reeves como escritor, también contribuyen Matt Kindt en el mismo apartado; Alessandro Vitti como dibujante; y Bill Crabtree como colorista. El primer número se pondrá a la venta en octubre de 2020. Sobra mencionar que Keanu Reeves está muy entusiasmado con el lanzamiento, y para USA Today el actor comparte algunas palabras:

Me han encantado los cómics desde que era un niño y han tenido una gran influencia artística en mí. Tener la oportunidad de crear BRZRKR y colaborar con leyendas de la industria como el escritor Matt Kindt, el artista Alessandro Vitti, el artista en color Bill Crabtree, el escritor Clem Robins y el artista conceptual Rafael Grampá, ¡junto con la gran gente de BOOM! Studios, es un sueño hecho realidad.

Alessandro Vitti es un artista de cómics italiano conocido por su trabajo con editoriales en Italia, Francia y los Estados Unidos. Vitti ha trabajado en Brendon y Saguaro para la editorial Sergio Bonelli Editore. Fue el artista de Secret Warriors con Jonathan Hickman y Iceman con Sina Grace, así como varias otras series exitosas para Marvel Entertainment, Hardcore con Andy Diggle para Skybound, Suiciders: Kings of HelL.A. con Lee Bermejo para Vértigo, y Red Lanterns con Charles Soule para DC Comics. Vitti también es el co-creador de Red Dread con Matteo Strukul, publicado por Lateral Studio.

Por su parte, Keanu Reeves tomará el 2021 con el lanzamiento de The Matrix 4. Al menos por ahora no existen planes para retrasar su estreno en salas. Aquí algunas imágenes de BRZRKR.

