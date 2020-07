Star Wars: The Rise of Skywalker | Corte de George Lucas tenía una importante escena con Anakin

Quienes hayan seguido de cerca las noticias en torno a Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% tal vez recuerden varias filtraciones en los meses previos al estreno que revelaron detalles sobre la trama que sí llegaron al corte final. Llamaba la atención que se hablaba de un corte de George Lucas (Locura de Verano - 96%, THX 1138 - 88%, Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%), y un nuevo rumor señala que dicho corte todavía existe y que una persona cercana a Lucasfilm pudo tomar capturas de pantalla para demostrarlo.

La historia decía que la primera versión de J.J. Abrams (Súper 8 - 82%, Star Trek: En la Oscuridad - 86%, Misión: Imposible III - 70%) no satisfacía al público de las proyecciones de prueba, así que acudieron a George Lucas, creador de la saga, para que solucionara el problema. El resultado fue que las audiencias de prueba respondieron de forma mucho más positiva, sin embargo, el corte que llegó a los cines no fue el de Lucas, y el director demostró su molestia al respecto al no ir a la premiere ni emitir algún comentario sobre la cinta.

El rumor ha vuelto a cobrar fuerza gracias al youtuber Doomcock (vía Bounding Into Comics), quien dice que el corte de Lucas contenía 30 minutos extra con metraje que habría vuelto locos a los fans. Aunque él aclara que no tiene forma de demostrar que es cierto lo que le dijeron, asegura que sus fuentes son informantes de Lucasfilm y Disney.

De acuerdo con Doomcock, la versión de Lucas de El ascenso de Skywalker tuvo un porcentaje de aprobación de 88, superior a los otros cortes que tuvieron menos de 70. Parte de este éxito podemos suponer que se debe a que el creador de Star Wars conoce mejor la mitología de la franquicia, pero hay al menos dos escenas que cobran especial relevancia y que podrían inclinar la balanza a su favor.

Según el youtuber, cuatro individuos recientemente asistieron a una proyección del corte de George Lucas en el rancho Skywalker, y su fuente dice que la película varía en un 40% de la estrenada en cines, con unos 50 minutos de metraje diferente al que hemos visto. El informante tenía capturas de pantalla que le mostró y que prueban la existencia del corte, en una vemos a Anakin Skywalker junto a Rey en el Halcón Milenario en una escena en la que ella sería tentada por el Lado Oscuro luego de que cree haber matado a Chewbacca. El fantasma de la Fuerza se le aparecería para darle consejo “la vida es conflicto. Pero en el conflicto nos volvemos mejores.”

La aparición de Anakin Skywalker, además de ser fanservice, habría significado una conexión de Rey con el elegido de la Fuerza, el personaje que unifica y conecta las primeras dos trilogías. Además, en dicha escena el fantasma de Anakin le contaría a la heroína cómo fue que Palpatine volvió a la vida.

La segunda escena que cambió completamente fue la del encuentro entre Kylo Ren y Han Solo, en ésta se uniría al conmovedor momento Leia, quien usando la misma técnica de proyección a distancia que utilizó Luke en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, aparecería junto a Han, y junto a ella se manifestaría el fantasma de su hermano. El uso de esa técnica sería la razón por la que ella muere.

Star Wars: El ascenso de Skywalker no logró ser el final épico que todos esperaban, pero al menos no dividió opiniones de una forma tan marcada como Star Wars: Los Últimos Jedi. Los fans estuvieron más o menos felices con varios elementos y giros que dio la historia, pero no se puede negar que al tratarse de una de las sagas fílmicas más populares de la historia, era lógico esperar algo mucho mejor.

Al final Star Wars sigue apasionando a los fans, ya sea con las películas, con las series animadas o con las novelas. Solo esperamos que si Warner Bros. cumplió el sueño de los fans de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%), algún día Disney cumpla el deseo de todos los que estamos interesados realmente en ver el corte de George Lucas de El ascenso de Skywalker.