Netflix y James Wan producirán serie animada basada en el famoso cómic Usagi Yojimbo

Netflix sigue aspirando a llevar el mejor contenido a su plataforma y hoy nos sorprende con un anuncio que seguramente levantará los ánimos de los fans de Stan Sakai. De acuerdo con un nuevo reporte de Deadline, el gigante rojo del streaming ha autorizado la producción de una serie animada basada en la mítica serie de historietas Usagi Yojimbo. El negocio del entretenimiento en casa se mantiene vigente pero solo su competidor más fuerte ha logrado traer la obra de Sakai a sus filas. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

El cómic Usagi Yojimbo comenzó a ser publicada en 1984, un muy buen año para todo tipo de ficciones que al día de hoy son consideradas como clásicos. La historieta mezcla tecnología moderna con referencias a la cultura y folklore japonés, incluyendo claras inspiraciones en películas como Yojimbo - 97%, Rashomon - 100% o Los Siete Samurais - 100% de Akira Kurosawa; es protagonizada por Usagi Miyamoto, un conejo samurai que cumple con las virtudes características de la figura pero que debido a múltiples infortunios termina convertido en ronin por la muerte de su señor. Cabe mencionar que la publicación se mantiene activa.

La serie que Netflix producirá lleva por título Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, y tendrá como protagonista a Yuichi, un conejo guerrero descendiente de Usagi. Nuestra figura principal tendrá como misión un viaje de superación, todo con el objetivo de convertirse en un honorable samurai, pero encontrará múltiples obstáculos en el camino. La descripción de la serie indica que el conejo estará a cargo de un grupo de héroes poco convencionales: un ninja, un cazarrecompensas, un acróbata y una lagarto que funciona como la mascota del grupo.

Sakai nació en Japón pero se crió en Hawái, sitio en donde culminó su formación universitaria como artista y más tarde la extendería en Estados Unidos; al día de hoy es considerado como uno de los talentos más valiosos que trabaja de forma independiente en la industria del cómic. Con el auge de las ficciones protagonizadas por animales antropomórficos, es obvio que Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles le viene como anillo al dedo a la plataforma de Netflix, empresa que ya ha tenido bastante éxito con otras historias llenas de estos personajes.

Es importante mencionar que James Wan (Aquaman - 73%, Saw: El Juego Macabro - 48%, El Conjuro - 86%) intervendrá en Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles como productor ejecutivo, algo que eleva nuestras expectativas; el mismo Stan Sakai intervendrá con el mismo rol en el proyecto junto con algunos visionarios de Dark Horse Entertainment y Atomic Monster (empresa de Wan). Candie y Doug Langdale han sido nombrados showrunner de la serie. Por el momento no existe una fecha de

estreno confirmada.

Usagi Yojimbo cuenta con innumerables fans por todo el mundo, por lo que no será extraño observar en redes un importante número de personas que esperará con ansias por el gran estreno; además, será una gran oportunidad para que más personas se acerquen al trabajo del multipremiado Sakai, su labor también ha inspirado algunos juegos de rol y videojuegos. Sin lugar a dudas, en un tiempo próximo volveremos a disfrutar con una nueva fiebre Usagi, esta vez para la pantalla chica de la mano de Netflix.

La empresa más grande del streaming se está preparando con una nueva serie animada que bien podría convertirse en otra joya dorada de su plataforma. De vez en cuando tiene grandes oportunidades consiguiendo los derechos de ciertas obras literarias o de historietistas prolíficos, sin embargo, toma las decisiones creativas equivocadas y las adaptaciones terminan siendo algo insípido; esperamos que con Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles no sea el caso.

