Pronostican que Tenet podría ser un fracaso descomunal en taquilla

Tenet es una de las películas más esperadas del año y a muchos fans se les termina la paciencia. La cinta llegará muy pronto a cartelera con toda la intención de hacer reflexionar a los espectadores con sus temas vinculados a la ciencia ficción, pero los inconvenientes no son escasos para éste título. Las preocupaciones derivadas por la crisis de Covid-19 siguen llenando la mente de Warner Bros. Un nuevo reporte de Comic Book Movie señala que la película debe alcanzar los US$ 800 millones a nivel global para llegar al punto mínimo de equilibrio.

No te pierdas: Tenet: Christopher Nolan revela que construyó uno de los sets al aire libre más grandes de la historia

Tenet es protagonizada por John David Washington (Un Caballero y su Revólver - 98%, All Rise, El Infiltrado del KKKlan - 85%) y Robert Pattinson (High Life - 73%, El Faro - 96%, Agua Para Elefantes - 60%). De acuerdo con los pocos detalles argumentales revelados hasta el momento, la película abordará temas como las paradojas espacio-temporales, la Tercera Guerra Mundial y la evolución; un nuevo viaje de ciencia ficción de la mano de Christopher Nolan. Claro que muchas personas están esperando la película con grandes expectativa, pero ¿logrará alcanzar la meta en taquilla?

Se ha reportado que Tenet le costó a Warner Bros. US$ 400 millones, es decir, es más cara que la mismísima Avengers: Endgame - 95%. Lo anterior representa un reto impresionante para el estudio, el cual debe asegurar ganancias de mínimo US$ 800 millones en la taquilla global para salir más o menos avante en el negocio. El contexto mundial no es alivio alguno para los ejecutivos, pues en muchas parte del mundo todavía no se han registrado una baja en los casos de Covid-19, las personas todavía deben seguir los lineamientos de sanidad.

En medio de los problemas causando por la pandemia, alcanzar US$ 800 millones en la taquilla mundial suena ridículo. Las últimas películas de Nolan no llegaron a tal cantidad (sin pandemia), por lo que parece bastante improbable que pueda lograr tal cifra en este tiempo complicado. En Latinoamérica, con la mayoría de los cines cerrados y las personas con escasa determinación para ir a mirar películas, es obvio que Tenet no logrará una notable recaudación en estas tierras. El lanzamiento digital es imposible, por lo que su única esperanza podrían ser los países en donde el Covid-19 ha perdido fuerza. ¿Warner Bros. debería retrasar la película para el año siguiente? Suena como lo más sensato.

Te invitamos a leer: Ejecutivos de Hollywood aseguran que la industria del cine está en riesgo por culpa del COVID-19

Es una lástima que la industria del cine se haya visto tan afectada por la pandemia de 2020, Hollywood jamás se había observado tan interrumpida en toda su historia. Este hecho marcará para siempre nuestra época y podría representar un giro importante en las dinámicas de los futuros proyectos; recordemos que no podremos regresar a la vida que antes conocíamos de manera definitiva, será necesario actual al pie de ciertos protocolos para salvaguardar la salud de todos. Los desafíos que llegarán para el séptimo arte en la etapa post-pandemia no serán escasos.

De acuerdo con Warner Bros. e IMDb, Tenet llegará a salas mexicanas el próximo 14 de agosto, pero en vista de los abundantes semáforos rojos y naranjas en todas partes del país dictados por el gobierno federal, es poco probable que la película se estrene con éxito a partir de la fecha señalada. Los seguidores de la cinta apuestan por un nuevo retraso anunciado por el estudio, y el mismo destino podrían correr los otros títulos cercanos. ¿Cuáles serán las siguiente películas en anunciar retrasos este año?

¿Tú qué opinas? ¿Todavía guardas la esperanza de ver Tenet en cines este año?

También puede interesarte: Tenet: analista sugiere que el estreno será retrasado nuevamente debido al aumento de COVID-19