Power Rangers: primeras imágenes y detalles de la nueva Mighty Morphin revelan al misterioso Green Ranger

¡Esta noticia emocionará a los fans de los Power Rangers! Estos superhéroes que se volvieron mundialmente populares gracias a la serie de televisión estadounidense de los años 90 han regresado en múltiples adaptaciones fílmicas que definitivamente no han logrado capturar la esencia de la producción original tanto como los cómics. Si entre 1993 y 1995 no te perdías un solo capítulo de Mighty Morphin Power Rangers, vas a adorar lo siguiente: llega un nuevo cómic que nos presentará este icónico arco en la historia de nuestros defensores de la Tierra favoritos. Tenemos los primeros detalles del cómic, la sinopsis oficial y algunas impresionantes imágenes del arte que le espera a los seguidores de esta franquicia. ¡Continúa leyendo!

Gracias a un reporte exclusivo de ComicBook, nos ha llegado el deslumbrante anuncio de que los Power Rangers están por estrenar un nuevo cómic. Los fans recordarán que anteriormente se lanzaron Shattered Grid y Beyond The Grid, ¡pero ya era hora del poder ilimitado! Mighty Morphin es el título de la nueva publicación de BOOM! Studios, la cual que revivirá la nostalgia por esta clásica historia de nuestros héroes preferidos. La impactante revelación incluye el anuncio de que finalmente conoceremos el secreto detrás del pasado de Zordon, pero no sólo eso. Tenemos un nuevo miembro: el misterioso Green Ranger.

El escritor Ryan Parrott y el artista Marco Renna estarán al frente de Mighty Morphin # 1, el nuevo vibrante cómic de lo Power Rangers. Sobre lo que podemos esperar en esta historia, el hombre detrás de la historia reveló a ComicBook lo siguiente:

Éste es un nuevo comienzo para un nuevo equipo de Mighty Morphin con personajes que conoces y un nuevo Green Ranger. Este cómic es una oportunidad para explorar el pasado, el presente y el futuro del equipo de formas que nunca antes había visto. Al salir de Needed Evil, parecía una oportunidad no solo para comenzar de nuevo, sino para enfocar la historia en nuestro nuevo equipo MIGHTY MORPHIN como nunca antes.

Parrott declaró que se encuentra absolutamente feliz de trabajar en el arte del nuevo cómic de los Power Rangers. Confesó que tal como la mayoría de fans, era un acérrimo seguidor del programa de televisión, y calificó la oportunidad de trabajar en esta publicación como “un sueño hecho realidad”. La descripción oficial de lo que veremos en el primer número de Mighty Morphin es la siguiente:

Un nuevo equipo de Mighty Morphin se ha reunido para enfrentar las amenazas más letales para la Tierra, pero ¿quién es el nuevo Green Ranger verde a su lado? El nuevo equipo de Mighty Morphin está en curso de colisión con un Lord Zedd aún más mortal, que tiene un ¡Nueva misión y una nueva motivación, una que cambiará todo lo que creías saber sobre nuestros héroes! Pero incluso si el equipo de Mighty Morphin puede encontrar una manera de sobrevivir a Zedd y sus misteriosos nuevos enemigos, pueden descubrir que la mayor amenaza para su futuro es ¡El impactante secreto del pasado de Zordon! Aquí comienza una nueva epopeya de Mighty Morphin, perfecta tanto para los fanáticos de toda la vida como para los nuevos lectores.

El editor Matthew Levine de BOOM! Studios también se sumó a las celebraciones del próximo cómic de los Power Rangers. Adelantó que vienen dos nuevas series de nuestros héroes que serán un punto crítico de partida para todos los lectores fanáticos de estos personajes:

La era del PODER ILIMITADO se trata de nuevos comienzos para dos nuevos equipos de Power Rangers a medida que se encuentran con nuevos aliados, nuevos enemigos, nuevos secretos y un nuevo Green Ranger. Ambas series nuevas serán críticas para los fanáticos de mucho tiempo y presentarán un punto de partida emocionante para los nuevos lectores que aprenderán que la verdadera historia de los Power Rangers no es lo que esperaban.

Una nueva adaptación televisiva de los Power Rangers también se encuentra en desarrollo. Se ha adelantado que contará con un elenco diverso, una líder femenina y la presencia del villano Lord Zedd.

