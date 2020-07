Reboot de Power Rangers tendrá una líder femenina, viajes en el tiempo y Lord Zedd

La película de los Power Rangers - 44% estrenada hace más de tres años no logró ser un éxito en taquilla, pero al menos demostró que muchas personas estaban emocionadas por ver a los héroes de su infancia cobrar vida (nuevamente) en la pantalla grande. Ahora que está en desarrollo un reboot, los fans no pueden esperar para tener nuevos detalles, y The Illuminerdi trae bastantes sorpresas en un reporte exclusivo.

Power Rangers es una exitosa franquicia derivada de las series japonesas Super Sentai, la primera generación de Power Rangers tomaba escenas de Kyōryū Sentai Zyuranger y las combinaba con grabaciones de actores en Estados Unidos. El éxito que tuvo la serie fue abrumador, y ha continuado en ascenso desde la década de 1990 con nuevas generaciones.



En 2017 se lanzó la película live-action Power Rangers, distribuida por Lionsgate, pero su fracaso en la taquilla impidió que se hicieran secuelas. En 2018 Hasbro adquirió la franquicia y en diciembre de 2019 se anunció que veríamos un reboot en el futuro y no una continuación de la cinta anterior. The Illuminerdi ha confirmado en su nuevo reporte algunos datos que ya se habían mencionado cuando The Hollywood Reporter dio a conocer que el reboot era una realidad.





Las fuentes del sitio aseguran que el nuevo equipo de Power Rangers contará con más de cinco integrantes y se buscará que el elenco sea diverso. Para empezar (y como ya se había anunciado en el pasado), una chica será la líder de los Rangers, pero también habrá personajes LGBTQ+ y de diferentes etnias. Esto no es del todo una novedad, si algo ha caracterizado a los Power Rangers desde su inicio es la diversidad, en la película de 2017 tuvimos a un afroamericano, un asiático, una latina y una actriz de ascendencia india. La ahora famosa cantante Becky G. interpretó a una chica lesbiana.



En lo único que innova el reboot es que tendrá a una mujer como líder, y con ello no queremos decir que no hayan existido mujeres que lideren a los Power Rangers, al menos por periodos cortos, pero en la gran mayoría de los casos, incluyendo el filme de hace tres años, es un hombre el que lidera a los demás.

Por otro lado, The Illuminerdi también confirma que habrá viajes en el tiempo, y una de las revelaciones más emocionantes es que el guión actualmente tiene a Lord Zedd como el villano principal, y otra es que veremos varios de los trajes y los Zords (robots que pilotan los Rangers) de la historia de la franquicia, seguramente como un intento de aumentar la variedad de productos que se venderán luego del lanzamiento. Es bien sabido que la venta de juguetes es incluso más importante para ciertas franquicias que la taquilla.





Zordon también aparecerá, suponemos que en una versión fiel al de la serie y no como el rostro tridimensional creado con cubos metálicos que interpretó Bryan Cranston (Breaking Bad - 100%, Godzilla (2014) - 74%, Isla de Perros - 87%) en Power Rangers. Finalmente The Illuminerdi dice que el rodaje tendrá lugar en Nueva Zelanda, país donde las series se han realizado desde Power Rangers Ninja Storm.

Hasta el momento no hay noticias sobre el reparto, pero rumores de hace meses señalaban como candidatas para interpretar a dos diferentes miembros del equipo a Sophia Lillis (It (Eso) - 85%, Gretel & Hansel - 57%, It: Capítulo Dos - 80%) y Millie Bobby Brown (Stranger Things - 90%, Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%, Enola Holmes), dos de las estrellas femeninas del momento.