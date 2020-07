Comercial de reapertura de Disney World es parodiado en redes sociales

“¡Bienvenido a casa!” es la nueva frase con la que la compañía del ratón invita a todos los amantes del famoso parque temático a regresar a Disney World. Recordemos que el lugar tuvo que cerrar sus puertas el pasado mes de marzo debido a la pandemia de COVID-19. Probablemente cualquiera esperaría el anuncio de la reapertura de este mágico sitio en un escenario mundial donde el virus no estuviera sumando más casos y rebrotes con el paso de los días. Pero todo indica que a los ejecutivos de la famosa empresa no les importó mucho la situación actual, por lo que los usuarios en redes sociales se burlaron de su nuevo anuncio convirtiéndolo en una película de terror. ¡Bastante ingeniosos!

Definitivamente el 2020 no ha sido el año para la industria del entretenimiento. Todo lo que conocíamos como experiencia cinematográfica cambió súbitamente cuando el COVID-19 comenzó a extenderse por todo el mundo. Disney fue una de las empresas que más resintieron el duro golpe de la cuarentena y la imposibilidad de poder estrenar Mulan, Los Nuevos Mutantes, Black Widow y Eternals en las fechas programadas, ha sido verdaderamente devastador para la economía compañía del ratón. Un escenario que dista por completo del 2019, cuando la empresa anunció que cerró su año fiscal con esplendorosos US$ 10.441 millones.

Por supuesto que en medio de una pandemia lo menos prudente era que los parques temáticos de Disney permanecieran abiertos, por lo que la compañía acató las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Florida. Durante todo este tiempo los ejecutivos de la empresa habían estado reduciendo sus sueldos en distintos niveles para apoyar esta situación en la que se estaban generando reducidas ganancias. Sin embargo, ya había sido bastante criticado que los llamados “empleados no esenciales” fueron mandados a sus casas con una licencia que eliminaría sus sueldos por completo. Tal parece que eso quedó en el pasado.

Disney World reabrió las puertas de sus parques temáticos el pasado 11 de julio. Como si no fuera lo suficientemente fuera de lugar pensar en salir a un lugar que es visitado por miles de personas diariamente, justo ahora que Florida estableció el récord dentro de Estados Unidos de mayor número de casos de COVID-19 en un solo día, la compañía del ratón hizo el anuncio a través de un comercial que ha sido la comidilla en redes sociales:

En Twitter, varios usuarios publicaron el video subido por Disney pero con ciertas ediciones bastante ingeniosas. El hecho de que la compañía del ratón pretenda que miles de personas visiten los parques temáticos en medio de una pandemia, sólo hizo que el Internet se imaginara una sola cosa: una película de terror. ¡Así es! Las parodias realizadas muestran dicho comercial con el audio modificado para que escuches la música de El Resplandor - 92% de fondo. Otros más jugaron con la posibilidad de que la reapertura provoque un Nosotros - 95% o quizás un Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98%. Por supuesto, Parque Jurásico - 93% tampoco podía faltar:

Gran anuncio de reapertura de Disneyland pero con música de THE SHINING.

Disneyland’s grand re-opening ad but with music from THE SHINING pic.twitter.com/1pJeJJwmKf — TODD SPENCE (@Todd_Spence) July 11, 2020

Esto es lo más aterrador que he visto en semanas. 2020 es una película de Jordan Peele.

2020 is a Jordan Peele movie — Sam Sanders (@samsanders) July 11, 2020

Video de reapertura de Disney como un tráiler A24.

Disney reopening video as an A24 trailer pic.twitter.com/lOawwk2nJa — Christopher Hudspeth (@CEHudspeth) July 11, 2020

Anuncio de bienvenida a casa de Disney pero con audio de tráiler de Midsommar.

Disney welcome home ad but with Midsommar trailer audio pic.twitter.com/ya2a9HC1Uf — tenani (@Tenani) July 11, 2020

Estamos listos para dar la bienvenida a los huéspedes de regreso a Jurassic Park.

We are ready to welcome guests back to Jurassic Park. ✨ pic.twitter.com/kHSqTpkWSB — Jurassic Park Updates (@JurassicPark2go) July 12, 2020

Es un hecho de que la industria del entretenimiento está en una enorme crisis la cual es cada vez más difícil de superar. Si bien la pandemia de COVID-19 se ha controlado en diversas partes del mundo, el regreso a la vida pública también está trayendo consigo el aumento de casos de la enfermedad para la que desafortunadamente todavía no existe un tratamiento 100% efectivo.

Disney ha sido una de las empresas más afectadas, y aunque se espera que estrene Mulán el 21 de agosto, en medio de los rebrotes la compañía del ratón todavía no puede cantar victoria. Habrá que estar pendiente de los próximos anuncios que quizás, no generen tan divertidas parodias.

