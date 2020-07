Nuevos reportes indican que la secuela de Birds of Prey ha sido cancelada

Es una día lamentable para los fanáticos de Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%. La primera cinta del DCEU en 2020 no representó un acierto para Warner Bros., es por eso que los ejecutivos de la empresa no han anunciado plan alguno para continuar la aventura con los personajes observados en la película. De acuerdo con un reporte exclusivo de Giant Freaking Robot, Birds of Prey no tendrá una secuela; tal parece que las heroínas no han cumplido con las expectativas del estudio.

Birds of Prey se enfoca en la historia de Harley Quinn después de Escuadrón Suicida - 25%. De un día a otro termina su relación con el Joker y debe hacer frente a su nueva vida. El rompimiento no solo representa una etapa muy distinta, también señala el final de su inmunidad en Ciudad Gótica; durante años, ser la novia del Guasón significaba hacer lo que quisiera sin temor a que otros criminales amenazaran su vida, pero ahora todo es diferente y Black Mask está detrás de su pellejo. Forma equipo con algunas justicieras para sobrevivir.

Aves de Presa fue dirigida por Cathy Yan, escrita por Christina Hodson , y protagonizada por Margot Robbie (Harley Quinn), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Mary Elizabeth Winstead (Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Rosie Perez (Renee Montoya) y Ewan McGregor (Black Mask). Con un presupuesto de US$ 84 millones, Birds of Prey solamente recaudó US$ 201 millones a nivel global, una cantidad que se ubica muy por debajo de lo que suelen ganar las películas basadas en personajes de historietas actualmente. Lo anterior, junto con las decisiones tomadas por los creativos, parecen haber desanimado a Warner, al menos así lo dice el reporte de GFR:

Warner ya no cree en el concepto o en el equipo creativo detrás de la película.

Tras su llegada a cartelera en febrero de este año, las críticas hacia Birds of Prey resultaron ser mixtas. Los medios especializados le concedieron calificaciones un tanto lamentables, además, los comentarios de los detractores no se hicieron esperar; fue notable la cantidad de palabras negativas que se hicieron presentes. Tal vez el guión sí tuvo numerosos fallos, y la destreza técnica de Yan no es la mejor, sin embargo, algunas críticas hostiles carecieron de todo sentido.

Está claro que el cine de superhéroes no le ha dado buenas oportunidades a las mujeres para brillar, el mercado se encuentra invadido por la mirada masculina y cuando tenemos a una chica como el centro de la cámara es común que las malas palabras comiencen a fluir, bastante curioso. Ahí tenemos ejemplos como el de Capitana Marvel - 60%, a estas alturas todavía se hacen campañas para que Brie Larson deje el MCU; o la escena de las superheroínas unidas en Avengers: Endgame - 95%, momento que innumerables señalaron como “forzado”.

Aunque las Aves de Presa no vuelvan a tener su propia película, al menos podemos tener la certeza de que volveremos a ver a Harley Quinn en la pantalla grande. The Suicide Squad de James Gunn llegará a los cines el 6 de agosto de 2021 y promete traernos la mejor versión de la antiheroína. Los fanáticos tienen grandes expectativas con esta película, una entrega que promete ser bastante taquillera para el DCEU y que devolverá los personajes a su sitio de honor luego del fracaso observado en 2016. ¿Podrá superar a la competencia directa? Sigue nuestra página para tener todas las novedades.

