Secuela de Ready Player One es un hecho y ya tiene fecha de estreno

Nadie los culparía si en estos momentos preferirían encerrarse en un mundo virtual que salir a la calle. De forma terriblemente oportuna, un nuevo relato sobre el aislado mundo de Ready Player One llegará a finales de año en medio de la pandemia por COVID-19. La secuela ya había sido anunciada, pero ahora tenemos confirmación de que llegará en noviembre y que su título será muy fácil de recordar: Ready Player Two.



De acuerdo con The Hollywood Reporter, la secuela de la novela Ready Player One llegará a mediados de noviembre. Así lo ha confirmado la editorial Ballantine, quien también confirmó que el título será Ready Player Two. El autor Ernest Cline ya había anunciado desde 2017 planes para hacer una segunda parte y le tomó casi tres años el tenerla lista para el público, quien podrá pre ordenar su copia a partir de hoy mismo.

Quizá la saga les suene familiar debido a que hace dos años fue adaptada a una película del mismo nombre (Ready Player One: Comienza el Juego - 78%) dirigida por el mismísimo Steven Spielberg. El filme es el más reciente de la obra del famoso director y consiguió los derechos de varios personajes del mundo de los videojuegos para que pudieran tener un cameo durante las épicas batallas que tuvieron lugar en su cinta. La crítica la recibió con comentarios positivos y el público hizo lo mismo.

En caso de que no recuerden, Ready Player One: Comienza el Juego - 78%, cuenta la historia de Wade Watts (Tye Sheridan), un joven jugador del Oasis, una plataforma digital en la que los habitantes del mundo prefieren perderse antes que lidiar con la crudeza de la vida real en 2045. El creador de este sistema falleció, pero dejó una serie de retos (encontrar easter eggs) que de ser descubiertos podrían darle a un jugador el dominio sobre el Oasis, así que el protagonista se embarca en una misión para descubrirlos.

La novela se publicó originalmente en 2011, con lo que se adelantó a muchos de los otros shows que más tarde retomarían la nostalgia por décadas pasadas, como Stranger Things - 76%. La adaptación es más o menos fiel a las páginas de papel y recaudó poco menos de US$600 millones a nivel mundial, un récord personal para el propio Spielberg (E.T., El Extraterrestre - 98%, La Lista de Schindler - 96%, Rescatando al Soldado Ryan - 93%). Aunque se había discutido la posibilidad de una secuela en el cine, nada es oficial de momento.

Ready Player Two también está siendo muy cuidadosa con los detalles de su trama, por ahora se desconoce cuál es su premisa y si regresarán los protagonistas de la primera. Lo que es un hecho es que llegará este año mientras la gente busca formas de entretenerse en casa debido a la cuarentena. No es la única saga de libros que tiene pendiente una muy anticipada nueva entrega, por ejemplo, la cuarentena ha empujado a George R.R. Martin a adelantar Winds of Winter, la penúltima novela de la franquicia en la que se basó Game of Thrones - 59%.

Ready Player Two llegará a librerías, y seguro también a formatos digitales, el 24 de noviembre. Como mencionamos ya lo pueden pre-ordenar. Mientras tanto, seguro pueden encontrar el filme en algún servicio de streaming y quedamos a la espera de saber si la siguiente película de Spielberg, el remake de Amor sin Barreras - 94%, logrará llegar a finales de diciembre o si será también retrasada debido al coronavirus.

