Wonder Woman 1984 presenta nuevas y espectaculares imágenes

Wonder Woman 1984 está cada vez más cerca de la cartelera y Warner Bros. nos deleita esta tarde con nuevas imágenes que seguramente llamarán la atención de los seguidores más fieles. La secuela de Mujer Maravilla - 92% promete ser un éxito rotundo de la pantalla, una aventura espectacular con grandes promesas para el futuro, después de todo, el DCEU se ha mantenido sólido gracias a su presencia. Sigue leyendo para conocer los detalles revelados hoy.

Cuando Mujer Maravilla apareció en 2016 durante la batalla final de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, el público se rindió a su pies. Gal Gadot nos presentó a una superheroína con temple de acero que a la vez no temía mostrar sus emociones, ni luchar por una causa justa. Nadie fue indiferente al poder de Diana Prince en la pantalla grande, y a Warner Bros. le quedó muy claro que el personaje se convertiría en su mina de oro en el futuro del universo cinematográfico, al menos en eso no erraron.

Mujer Maravilla - 92% fue un gran éxito de 2017. La historia de origen de Diana Prince nunca se había visto en cines, por lo que fue una revelación espectacular para gran parte del público. Patty Jenkins logró un avance importante en el cine de superhéroes. Se convirtió en una de las primeras directoras en aportar con su visión al género, una industria abarrotada por personajes y creativos masculinos. Diana llegó a la pantalla grande para inspirar a los fans con su fuerza de voluntad, sus increíbles poderes y su belleza sobrehumana. La cinta recaudó US$ 821 millones a nivel global, cantidad que aseguró una segunda parte.

Ahora que Wonder Woman 1984 está tan cercana, los fans se están preparando para un viaje grandioso junto a Diane Prince. Aunque la pandemia por coronavirus no ha sido beneficiosa para la secuela, ni Gal Gadot ni Patty Jenkins han perdido el ánimo por presentar su película y siempre publican mensaje de aliento al público. El día del esperado estreno ellas serán las más complacidas de todo el fándom.

El argumento de Wonder Woman 1984 todavía es confuso, pero probablemente el misterio más grande sea el de Steve Trevor. Cuando Patty Jenkins anunció el regreso de Chris Pine como el interés amoroso de Diana las especulaciones no se hicieron esperar. En Mujer Maravilla lo vimos morir durante un explosión de avión, dejando a la protagonista con el corazón roto. El tráiler nos muestra un reencuentro pero simplemente no podemos entender su regreso varias décadas después. Una incógnita que solo se resolverá con el estreno de la película.

Las películas de superheroínas sí que lo han tenido complicado este 2020. Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% no logró una gran recaudación, además, obtuvo críticas mixtas por parte de los medios y el público en general; por otro lado, Black Widow de Marvel Studios tuvo que ser retrasada por la crisis sanitaria a nivel global, hecho que empujó su lanzamiento hasta el próximo 5 de noviembre; finalmente tenemos el caso de Wonder Woman 1984, probablemente la cinta más esperada del género este año, con una llegada a los cines programada para el 2 de octubre.

Las nuevas imágenes de Wonder Woman 1984 reveladas por Empire nos muestran a Cheetah en otra faceta de su personaje que el tráiler no nos mostró; además, también vemos a quien parece ser Diana en su infancia, compitiendo en algún torneo sorprendente de las poderosas Amazonas. Está claro que la película mucho sobre el pasado tierno de Diana y sobre su paso por los locos años ochenta. Puedes ver las nuevas imágenes de la película continuación.

