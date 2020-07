The Sandman: James McAvoy en el tráiler oficial de la nueva adaptación de la novela gráfica

¡Hoy es un buen día para los seguidores de la obra de Neil Gaiman! Hace algunas semanas nos enteramos, gracias a The Hollywood Reporter, que de The Sandman tendría una versión en audiolibro protagonizada por algunas conocidas figuras de Hollywood. Pues bien, no tuvimos que esperar mucho para tener un primer vistazo de lo que podremos esperar de estar producción cortesía de DC Entertainment y Audible Originals. El tráiler de esta nueva adaptación de la famosa novela gráfica ya está aquí y sí, definitivamente no querrás perdértelo.

Esta historia de DC Comics es una de las favoritas de los fanáticos de la editorial que han concentrado sus ánimos en las obras independientes y menos conocidas por el resto del público. Sin embargo, no podemos negar que The Sandman es un completo clásico; publicada a finales de los años 80, la trama tiene como protagonista a Morfeo, representación antropomórfica de los sueños, quien debido a un ritual fue despojado de sus armas y encarcelado durante 70 años. Cuando por fin escapa y logra cobrar venganza, nuestro héroe intenta restablecer todo lo que se vino abajo durante su ausencia y recuperar lo que ha perdido.

Tal como THR presentó en su informe, esta nueva adaptación en formato audiolibro tendrá el conocido James McAvoy (X-Men: Días del Futuro Pasado - 91%, Fragmentado - 75%, It: Capítulo Dos - 80%) en el papel principal. Al famoso actor se unen otras figuras que cualquier cinéfilo podría reconocer: Kat Dennings como Death, Taron Egerton interpretando a John Constantine, Andy Serkis como Matthew the Raven, Michael Sheen en el personaje de Lucifer, Bebe Neuwirth como Siamese Cat y Riz Ahmed encarnando al terrible Corinthian. El propio autor de la novela gráfica, Neil Gaiman, será nuestro fantástico guía y narrador.

La primera parte del audiolibro traído por DC Entertainment y Audible Originals adaptará los primeros tres volúmenes de la novela gráfica conocidos como Preludies & Nocturnes, The Doll's House y Dream Country. De acuerdo con el autor de esta historia, hace aproximadamente 30 años hubo intenciones de realizar esta adaptación en el mismo formato que ahora. Sin embargo, el escritor reveló en aquel comunicado que se sentía feliz de que este proyecto sobre The Sandman esté llegando justo ahora, en lo que él califica como la “Edad de Oro del drama de audio” (vía Comic Book):

Hace casi 30 años, Dirk Maggs se acercó a DC para adaptar The Sandman en forma de audio. Me alegro de que no haya sucedido, porque estamos en una Edad de Oro del drama de audio en este momento, y Dirk y yo somos mucho mejores en lo que estamos haciendo. Ésta es una rica adaptación de audio de las novelas gráficas The Sandman, brillantemente elaboradas por Dirk Maggs, con un reparto estelar.

Por su parte, el editor en jefe de Audible Originals, Dave Blum, también declaró que la compañía se siente orgullosa de su más reciente producción en colaboración con DC. Tal como menciona, este evento marca un parteaguas en la historia del entretenimiento y será inevitable que en el futuro tengamos más adaptaciones de este tipo, sobre todo en un momento donde grabar películas y series se ha vuelto tan complicado y costoso:

Audible se enorgullece de crear y producir narraciones inmersivas y entretenidas, y la producción de audio exclusiva de la legendaria serie de cómics de Neil Gaiman marca una adición emocionante a nuestras ofertas de contenido original. Estamos entusiasmados de unirnos a Neil y DC para llevar este universo extraordinario y querido a los millones de oyentes de Audible en todo el mundo, por primera vez.

The Sandman estará disponible el próximo 15 de julio a través de Audible. ¡No te puedes perder esta experiencia!

