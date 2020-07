Escritor de DC insulta a Dean Cain por decir que las frases icónicas de Superman serían canceladas en estos días

Una vez que actuaste como Superman, siempre serás Superman y el público te reconocerá por ello. Ese es el caso del actor Dean Cain, quien en la década de los años 90 se puso la capa del hijo de Krypton en Lois & Clark. Sin embargo, no ha vuelto a estar en el ojo público por sus increíbles actos heroicos, sino todo lo contrario. Sus opiniones han dejado mucho que desear, ya que ha mostrado su apoyo a Donald Trump, sus comentarios llevan una agenda política de derecha y ahora ha aludido que con el panorama que permea seguramente Superman sería censurado. Tales alegatos han sido refutados por el escritor de DC Tom King.

Este reciente “salseo” en redes sociales entre el escritor y el actor comenzaron gracias a que Cain (Dios no está muerto - 15%) estuvo como invitado en FOX News, cadena de televisión considerada de ultraderecha y fiel seguidora del actual presidente de los Estados Unidos. Durante su visita virtual al programa, el ex Superman comenzó a hablar sobre la “cultura de la cancelación” la censura que tendría el héroe con este reciente acto en redes sociales. Hablaba específicamente de una de las frases más icónicas del héroe:

Te prometo, como Superman, hoy en día no me sería permitido decir “Verdad, justicia y la forma americana”.

Dean Cain: "I promise you, as Superman, I wouldn't today be allowed to say 'truth, justice, and the American way.'"



Ainsley Earhardt: "Oh my gosh. You're right. You're absolutely right." pic.twitter.com/S7o7Zvq6Vs — Bobby Lewis (@revrrlewis) July 2, 2020

Claramente esta declaración no pasó desapercibida y Tom King, escritor de cómics de DC, le contestó de inmediato haciendo hincapié en que en una edición reciente había incluido justo esa frase en la tira cómica por lo que no había censura alguna ni cultura de cancelación. Además, su enojo era evidente ya que insultó al actor de manera directa:

Hijo de puta, puse la frase en un cómic de este año. Smh

Mother fucker I put it in a comic this year. Smh. https://t.co/tplb5jtqtD pic.twitter.com/Cd2ACvfkYo — Tom King (@TomKingTK) July 2, 2020

La “acalorada” discusión no se quedó en eso y Dean contestó al claro insulto que estaba recibiendo, criticando el lenguaje con el que King se había dirigido hacia él:

¡Bueno, felicitaciones a ti! Me has sacado del error. ¡Me alegra que lo hayas hecho! ¿Qué cómic es ese? (Además, la parte HP de tu tweet no es necesaria en absoluto, pero si te hace sentir más rudo, está bien)

Well kudos to you! I stand corrected. I’m glad you did! What comic is that? (Also, the MF part of your tweet not necessary at all, but if it makes you feel tough, that’s ok) https://t.co/HzywfAJVfL — Dean Cain (@RealDeanCain) July 2, 2020

Cabe resaltar que King pasó siente años como oficial de la CIA antes de dedicarse por completo a escribir cómics, por lo que la frase “te hace sentir muy rudo” no le hizo nada de gracia y aprovechó la piedra que le habían lanzado para devolverla con más fuerza y remarcar el imprudente comportamiento por parte del actor al desalentar a las personas a que usen cubrebocas cuando salen.

Ah, el "HP" fue un insulto porque usaste tu plataforma para disuadir a las personas de usar cubrebocas, lo que costará vidas, es seguramente lo opuesto a lo que Superman haría. No sé si soy rudo, pero luché por mi país en el extranjero y no solo usé una capa frente a una cámara.

Ah the “MF” was an insult because you used your platform to discourage people from wearing masks, which will cost lives—the opposite of what Superman would do.



I don’t know if I’m tough but I did fight for my country overseas and didn’t just wear a cape in front of a camera. pic.twitter.com/58Dvi9s6Fx — Tom King (@TomKingTK) July 3, 2020

El actor volvió a contestar alegando que el haberlo insultado había hecho que su comentario se viera débil, y que en cuanto al uso de cubrebocas sólo estaba bromeando. Por otra parte, Cain no ha interpretado a Superman desde que Lois & Clark terminó en 1997, pero ha seguido siendo parte del universo DC. Apareció como Curtis Knox en un episodio de Smallville junto a Tom Welling, y fue una presencia recurrente en las temporadas 1 y 2 de Supergirl - 97% como el padre adoptivo de Kara Danvers, interpretada por Melissa Benoist.

En más de una ocasión ha referido que le gustaría que Lois y Clark tuvieran alguna especie de regreso a las pantallas. No obstante, sus comentarios conservadores no ayudarían en nada a que esto suceda.

