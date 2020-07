Henry Cavill niega que haya firmado un nuevo contrato para ser Superman

Henry Cavill es el Superman de nuestra generación, sin embargo, Warner Bros. se siente algo renuente a aceptar la realidad. Los fans del DCEU están ansiosos por la llegada del Snyder Cut a la plataforma de HBO Max el año entrante, situación que rápidamente disparó los rumores sobre el regreso de Cavill como Clark Kent. El actor de 37 años estuvo presente en la transmisión de Vero en donde Zack Snyder confirmó su tan añorado corte. A pesar de que las circunstancias no podrían ser más ideales, Henry declara para Variety que hasta el momento no ha firmado contrato alguno con Warner Bros. que asegure su retorno como el Hombre de Acero.

Superman aparece por primera vez en 1938 en el #1 de Action Comics!, dando paso a una ola de fanatismo que logró llegar a todos los rincones del planeta. Ahora no solo lo vemos en historietas, también en animaciones, videojuegos y película. A pesar de su gran fama, los últimos años ha sido tormentosos para el personaje, Warner Bros. introdujo a Henry Cavill en El Hombre de Acero - 55%, película mal recibida por la crítica pero con puntos muy rescatables; después llegaron producciones fallidas como Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Liga de la Justicia - 41%.

Henry Cavill ama interpretar a Superman, y se nota que ese trabajo lo ha convertido en una mejor persona. Aunque el actor tuvo que aceptar el duro fracaso de Liga de la Justicia y decir adiós al héroe por las imprudencias de Warner Bros., muchos fans todavía tienen la esperanza de verlo regresar como el personaje, él mismo no ha perdido la fe. Los rumores sobre sus presuntas negociaciones recientes con Warner Bros. han inundado los tabloides, pero Cavill revela para Variety la complicada realidad:

La cantidad de especulaciones, lo que leo en Internet, es extraordinaria y, a veces, frustrante. Ves a personas diciendo cosas como un hecho. No, ese no es el caso. Eso no ha sucedido, y esa conversación no está sucediendo. Pero lo importante es que la gente está entusiasmada, y creo que es importante estar entusiasmado con un personaje como Superman. Superman es un personaje fantástico. Si la gente está hablando sobre eso, e incluso si están inventando cosas, está bien, porque eso significa que quieren volver a ver al personaje.

La estrella también compartió con Variety su opinión sobre el lanzamiento del Snyder Cut:

No sé si estoy sorprendido. Con todo lo que ha sucedido este año, con el aislamiento y los cines teniendo que cerrar y los servicios de streaming siendo ahora nuestra forma de obtener el entretenimiento, no es realmente una sorpresa. Creo que es una de esas cosas en las que tienes una oportunidad, y creo que es genial que Zack [Snyder] tenga la oportunidad de lanzar finalmente su visión de [Justice League] y creo que eso es realmente importante para un narrador y un cineasta. Cuando eso no sucede, siempre es una algo triste. Y ahora Zack tiene la oportunidad, y estoy emocionado de verla.

¿Henry Cavill tendrá la oportunidad de volver a interpretar a Superman? Así lo deseamos. El actor ha demostrado tener lo necesario para ser el increíble héroe de la pantalla grande. Su futuro en el DCEU podría depender del éxito del Snyder Cut, por lo que es muy importante mirar la película en cuando llegue a la plataforma de HBO Max. 2020 pasará rápido y el 2021 traerá cosas mejores.

Henry Cavill está a punto de regresar al set de rodaje de The Witcher - 67%. Las grabaciones de la segunda temporada se reanudarán muy pronto y los fans esperan que esta vez la historia no de giros temporales tan drásticos entre escenas, confundiendo a los espectadores tal y como sucedió en los primeros capítulos. Por el momento no hay fecha de estreno.

