Liga de la Justicia: Zack Snyder confirma el regreso de Junkie XL como compositor de su corte especial

El esperado Snyder Cut está cada vez más cerca y las novedades no dejan de aparecer. Liga de la Justicia - 41% tendrá una segunda oportunidad para brillar entre los fanáticos y las cosas lucen bastante bien. Además de todas las buenas noticias que se han revelado en las últimas semanas, recientemente se anunció la intervención de Junkie XL como el compositor oficial de la película. El DJ neerlandés regresa junto a Zack Snyder para agregar su banda sonora en el corte especial.

Junkie XL es popular en Hollywood por ser la mente detrás de bandas sonoras de películas como El Caballero de la Noche Asciende - 87%, Divergente - 41%, Mad Max: Furia En El Camino - 97%, Deadpool - 84%, La Torre Oscura - 16%, Battle Angel: La Última Guerrera - 55% y Terminator: Destino Oculto - 62%. Para Snyder contribuyó con parte del soundtrack de 300 - 60%, El Hombre de Acero - 55% y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Cuando otro director apareció en escena para tomar el puesto de Zack en Liga de la Justicia, Danny Elfman llegó para sustituir a Junkie XL y la jugada cambió por completo.

Antes de que Zack Snyder confirmara su corte especial de Liga de la Justicia, Junkie XL reveló que su banda sonora ya estaba completa. Desde 2019 habló con gran optimismo para ScreenRant: "El soundtrack sigue ahí, es uno realmente bueno, y está justo ahí. Ya veremos qué pasa en el futuro, ¿quién lo sabe?". Ayer el propio Snyder reveló a través de Vero que Junkie XL está de vuelta para contribuir con su talento en el esperado corte; el cineasta estuvo respondiendo preguntas de fans, cuando uno de ellos abordó el tema Snyder contestó: “Joder, sí”.

Zack Snyder tuvo que retirarse en la última fase de la producción de Liga de la Justicia por problemas familiares, situación que puso a Joss Whedon en la silla del director, provocando importantes cambios en el producto que Snyder imaginó al principio, alterando al menos ochenta páginas del guión que comenzó con todo. La entrega final resultó muy diferente a lo que Snyder imaginó pero muy pronto estará de vuelta con su visión original y las cosas cambiarán para siempre.

¿El popular Snyder Cut será tan bueno como se promete? El fracaso de Liga de la Justicia representó la salida de Zack respecto al DCEU, pero si su corte en verdad guarda todas las virtudes posibles, eso tal vez podría traer cambios enormes a la vida del cineasta. Por el momento no hay que adelantarnos a las circunstancias, tan solo esperamos que la película le haga justicia a los superhéroes de la franquicia, quienes durante tanto tiempo han tenido que soportar ser la oveja negra del género.

Por otro lado, los fans no pierden la esperanza de observar el regreso de sus personajes favoritos. Los seguidores de Henry Cavill, por ejemplo, sueñan con que grabe nuevas escenas como Superman para el Snyder Cut; el actor estuvo presente en la transmisión de confirmación a través de Vero, hecho que disparó los rumores sobre el retorno de Clark Kent… hasta el momento Cavill no ha firmado contrato alguno con Warner Bros. La película llegará a la plataforma de HBO Max en 2021 y promete solucionar todos los problemas observados en la película de 2017 (que no fueron pocos).

El DCEU ha tenido grandes tropiezos pero también algunos éxitos. Las películas enfocadas en un solo personaje han tenido buenos desempeños en taquilla y tal parece que el estudio conservará la fe en estos productos; por otro lado, si el Snyder Cut llega a tener éxito las cosas en el DCEU podrían girar para bien. El próximo 2 de octubre aparecerá en cartelera Wonder Woman 1984 y no pasará mucho hasta tener noticias sobre The Flash y Aquaman 2. ¿Este universo cinematográfico será capaz de enderezar sus pasos?

El Snyder Cut llegará a la plataforma de HBO Max en 2021 y promete ser única en su tipo, algo jamás observado en el cine de superhéroes que ha dado tanto para hablar en la última década.

