The Batman y más películas reanudarán grabaciones en Reino Unido

Ante el control efectivo de la pandemia por coronavirus en ciertos países, algunas de las películas más esperadas en Hollywood están a punto de regresar a las grabaciones rutinarias. Animales Fantásticos 3 y Misión Imposible 7 son algunas de ellas, sin embargo, la que más ha levantado las expectativas es The Batman , la siguiente producción de Warner Bros. inspirada en el famoso superhéroe nocturno de DC Comics. Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre el retorno al set.

Antes de que se declarara pandemia en marzo, The Batman ya había comenzado su rodaje. Gracias a la revelación de imágenes pudimos ver el primer avance de Robert Pattinson con el traje, además, también obtuvimos un poco de material filtrado sobre el set de rodaje en Ciudad Gótica. La cinta detuvo sus grabaciones en Reino Unido por el temido virus que continúa azotando al mundo, sin embargo, tal parece que las cosas han mejorado y están a punto de volver a la marcha conocida.

De acuerdo con el nuevo informe de Heroic Hollywood, se autorizó el regreso a la producción de The Batman en mayo, no obstante, las grabaciones se mantuvieron suspendidas. La Secretaría de Cultura del Reino Unido ha revelado que se permitirá la reanudación de filmaciones para The Batman, Animales Fantásticos, Misión Imposible 7 y Jurassic World: Dominion; la institución también informa que presentará guías a los equipos de producción las cuales garanticen un medio de trabajo seguro para evitar contagios.

Cuando Robert Pattinson fue anunciado como la nueva encarnación del famoso heredero Wayne, no todos los fans estuvieron de acuerdo con la decisión. Las protestas en su contra se debieron a su historial en la saga Crepúsculo, a menudo condenada por muchos fanáticos de las historietas. Por fortuna, Pattinson nos ha demostrado con sus intervenciones en películas más recientes que se ha convertido en un actor de grandes habilidades, muy comprometido con los personajes que llegan a sus manos.

The Batman estará compuesta por grandes talentos, prometiendo una gran puesta en pantalla para 2020. Además de Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), en la lista podremos encontrar a Zoë Kravitz (Gatúbela), Jeffrey Wright (Comisionado Gordon), Paul Dano (El Acertijo), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (El Pingüino) y muchos más. Las expectativas sobre la película son muy altas y se espera un Batman a la altura de los mejores.

Ante el fracaso del Batman presentado anteriormente en el DCEU, Warner Bros. se ha inclinado por la invención de uno nuevo, otro rostro para él y para todos sus aliados y enemigos. Hoy más que nunca, este Bruce Wayne necesita triunfar entre la crítica y los espectadores. Podemos decir que todavía no existe franquicia de Batman capaz de pasar por encima de la entrega por Christopher Nolan varios años atrás, pero esperamos que la siguiente adaptación se le compare con éxito.

Las películas de los superhéroes se han convertido en el pan de cada día durante los últimos doce años. Marvel Studios ha invadido la industria con el MCU y cada cierto tiempo aparecen en cines estrenos protagonizados por sus personajes; los actores y actrices de estas cintas han abarrotado la escena pero sus interpretaciones no representan mucho para los críticos más exigentes. The Batman tiene la oportunidad de convertirse en una película realmente inolvidable, capaz de obtener premios y grandes reconocimientos; el talentoso reparto se encuentra ahí delante, tan solo es necesario explotarlo de forma inteligente.

Tras padecer los estragos de la pandemia, Warner Bros. tomó la decisión de retrasar The Batman hasta el 1 de octubre de 2021. Tenemos que esperar más de un año para verla, pero deseamos que el camino hasta su estreno valga la pena. ¿Logrará convertirse en un hito del cine de superhéroes o será olvidada con el lanzamiento del Snyder Cut?

